Věrnost týmu, nebo nároďáku? Hughes a Rantanen ukázali opačné priority

V elitním turnaji 4 Nations Face-Off se střetnou nejlepší hokejisté světa, ale někteří na něj dorazí i přes zdravotní potíže, zatímco jiní raději zůstávají mimo hru. Nejvýrazněji tento rozdíl symbolizují Mikko Rantanen a Quinn Hughes – dva špičkoví hráči s odlišným přístupem ke svým reprezentačním povinnostem.

Finský sniper Mikko Rantanen to neměl v posledních dnech jednoduché. Po výměně z Colorada do Caroliny si stále zvyká na nové prostředí a minulý zápas musel dokonce vynechat kvůli zranění dolní části těla. Střela pukem ho zasáhla do nohy a chvíli to vypadalo, že by mohl z turnaje odstoupit. Jenže Rantanen se rozhodl jinak – sbalil výstroj a zamířil do Montrealu, aby pomohl Finsku, které se už před turnajem ocitlo v problémech kvůli zraněním klíčových obránců včetně Mira Heiskanena.

Rantanen, který v minulé sezóně překonal hranici 100 bodů, ukázal oddanost svému národnímu týmu i navzdory tomu, že v novém působišti v Carolině stále hledá ideální formu. Finsko se s USA střetne už ve čtvrtek a pro tým Suomi bude Rantanenovo odhodlání obrovským plusem.

A pak je tu Quinn Hughes. Obránce, který letos dominuje produktivitě mezi beky NHL a táhne Vancouver Canucks nejen bodově, ale i jako kapitán. Hughes měl obrovskou motivaci zahrát si po boku svého mladšího bratra Jacka v dresu USA, ale nakonec se rozhodl z turnaje odstoupit.

Důvod? Zdravotní problémy a tlak, který cítí jako lídr Vancouveru. Už čtyři zápasy nehraje kvůli nespecifikovanému zranění, ale v jeho případě nešlo o to, zda by zvládl odehrát turnaj. On sám byl podle informací z klubu doslova rozervaný mezi dvěma možnostmi – pomoci USA, nebo se připravit na finiš základní části NHL. Nakonec si vybral druhou variantu, aby byl stoprocentně připraven na restart sezóny.

Zatímco Rantanen s bolestí letí reprezentovat, Hughes zvolil opatrnost a regeneraci. Jeho agent Pat Brisson to okomentoval slovy, že pro mladého kapitána bylo rozhodování obrovsky těžké, ale nakonec zvolil to, co považoval za správné pro svůj tým. „Má pocit, že jako kapitán nese odpovědnost za celou kabinu a chce být v nejlepší možné formě,” dodal Brisson.

Každý přístup má svou logiku. Ale otázka zůstává – kdo na své rozhodnutí doplatí více? Finsko vděčně vítá svého bojovníka, USA musí najít náhradu za klíčového obránce. A Vancouver? Ten se dozví odpověď, až se Hughes vrátí na led.

