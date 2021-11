Věřte, nevěřte! Arizona zažila dokonalé déjà vu a Vejmelkovi rázem přibyl konkurent

Série černější než tér. Kojoti načali sezonu 11 zápasy bez výhry, načež zažili hororový start 12. partie. Po dvou ranách prohrávali 0:2 a Karel Vejmelka odjel na střídačku. Ten, kdo dával večer co večer Arizoně naději na bodový zisk, brankářská kometa NHL. Schylovalo se k debaklu. Mezi tři tyče se postavil v New Jersey nechtěný muž, co měl namířeno na farmu. Scott Wedgewood ale odmítl roli snadné kořisti a po čtyřech letech se opět stal hrdinou Yotes. V čem je to neuvěřitelné?

Psal se rok 2017, když se Wedgewood coby čerstvá posila od Ďáblů postavil do arizonské klece.

Klubem zmítala krize, měl za sebou otřesný start sezony, prohrál 11krát v řadě. Bodoval jedinkrát.

Je vám to povědomé? Ano, nachlup stejnou bilanci měli Pouštní psi i před víkendovým mačem se Seattlem. A Wedgewood vyhrál tehdy i teď. Dvakrát se mu povedlo vytáhnout utrápený mančaft z bídy. Zafungoval jako záchranář, či snad spasitel.

Dokonalé déjà vu.

Jaká může vůbec být pravděpodobnost, že ten samý borec čtyři roky od sebe přijde ve stavu krajní nouze a přeruší totožnou šňůru proher? Taková výpočetní úloha by nejspíš dala zabrat i Pierru Fermatovi s Blaisem Pascalem.

Nechme slavné francouzské matematiky stranou a dejme prostor Andrému Tourignymu, kouči Arizony.

"Je prakticky nemožné, aby se něco takového stalo. Kdybych to neviděl naživo, nejspíš bych tomu neuvěřil. Ale je to realita, Wedgewood to zase dokázal," žasl.

Devětadvacetiletý Kanaďan kryl 27 ran, napsal vskutku raritní příběh a zároveň dost zamíchal kartami v brankovišti Desert Dogs. Vejmelka byl po zranění Cartera Huttona jedničkou, teď má rivala.

Rivala, co podával za New Jersey tak bídné výkony, že se jej Devils bezplatně zřekli. Ale také rivala, co ohromil arizonského Tourignyho.Ta druhá skutečnost je pochopitelně zásadnější.

"Wedgewood byl dnes rozdílovým hráčem. Za stavu 2:3 nás zachránil zákrokem, který zlomil zápas na naši stranu. Pak jsme skórovali a srovnali na 3:3," smekl Tourigny po triumfu 5:4 před zdařilým úlovkem z listiny nechráněných hráčů.

Nevzít si Wedgewooda Arizona, mazal by na farmu. A NHL by nezažila historku, co by klidně mohla figurovat v televizním seriálu Věřte, nevěřte.

