Vesey posílá tátu do posilovny, s Canucks kupčili Cats! Co další tahy před startem NHL?

Přátelské utkání mezi Anaheimem a Los Angeles uzavřelo v neděli letošní přípravný cyklus na novou sezonu NHL. Během necelého měsíce intenzivních tréninků a cvičných zápasů téměř všechny týmy vykrystalizovaly své soupisky do finální podoby. Přesto se ještě tu a tam nějaké volné místečko najde. Colorado podepisuje olympijského medailistu Jacka Johnsona, Jimmy Vesey si plácnul s Devils a výměnu mladých hráčů upekli manažeři Vancouveru a Floridy.

Vůbec nejšťavnatější smlouva včerejšího dne přistála v kabině Rangers. Hvězdný útočník Mika Zibanejad zůstane na Manhattanu dalších osm let. O podrobnostech jsme vás již informovali.

Ostatní hráči, kteří v noci z neděle na pondělí podepsali nebo dokonce změnili působiště, už s sebou takový věhlas nenesou. Mohou se stát ovšem velmi nenápadnými pomocníky v sestavách svých týmů.

Třeba obránce Jack Johnson si v roce 2005 vybojoval parádní, třetí místo na draftu. Od té chvíle uplynulo hodně vody, Američanovi je dnes 34 let a automaticky se stává nejstarším hráčem Avalanche. Horký favorit na zisk Stanley Cupu se tak zřejmě podpisem roční smlouvu na 750 tisíc dolarů chce vyhnout scénáři z posledního play off, kdy neměl k dispozici stejnojmenného veterána Erika Johnsona a vesměs mladá obrana neustála tíhu okamžiku série proti Vegas.

Držitel stříbra z olympiády ve Vancouveru byl v Coloradu na profesionální zkoušce, doposud počítá 950 kariérních zápasů v NHL. Už mohl být klidně na tisícovce, ale během 16 sezon na nejvyšší úrovni jen čtyřikrát absolvoval plnou porci 82 klání. V barvách Los Angeles, Columbusu, Pittsburghu a Rangers stihl solidních 303 bodů (71+232).

„Je to ostřílený borec, kterého jsme přitáhli do tréninkového kempu, aby pomohl rozšířit naše možnosti v defenzivě,“ přiznává pro ligové stránky generální manažer Avs Joe Sakic. „Udržuje si solidní výkonost, vlastní plno zkušeností. A protože se nám líbilo, co v minulých týdnech na modré čáře předvedl, ponechali jsme ho v klubu i pro start nadcházejícího ročníku.“

Táto? Prý se vracíš do NHL!

Nový kontrakt získává také vysoký útočník Jimmy Vesey. Kariéru rozjížděl na prestižní Harvardově Univerzitě, kde si dokonce vysloužil Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče věhlasné soutěže NCAA. Jenže v NHL zatím moc nepřesvědčil a poslední sezona mu nesedla už vůbec. V Torontu během 30 utkání dosáhl na sedm bodů, po přesunu do Vancouveru nevsítil za 20 partií jediný gól.

Chtělo by se říct, že by se měl rychle dostat do formy. Osmadvacetiletý křídelník ovšem tuto radu předává svému otci Jimovi.

Proč? Ani renomovaný novinář Elliotte Friedman si neodpustí chybu. Včera na svém Twitteru oznámil, že smlouvu na 800 tisíc dolarů New Jersey nabídlo nikoliv Jimmymu, ale právě tátovi Jimovi, někdejšímu útočníkovi Bruins či Blues, který hrál hokej naposledy před 26 lety.

Damn my father better get back in shape https://t.co/JSmRFFWjfZ — Jimmy Vesey (@19Vesey) October 10, 2021

Čerstvá posila kádru Devils jistě hbitou reakcí na sociálních sítích přilákala řadu nových fanoušků. Mnohem více se ale musí soustředit na to, aby během následující sezony obhájila svou pozici v NHL.

Snaha resuscitovat vyhaslé talenty

Nedělní večer přinesl také jeden přestup. Ve Vancouveru ztrácejí trpělivost s obráncem Ollim Juolevim. Rodák z Helsinek patrně nepřesvědčil v přípravě na novou sezonu a po pěti letech v klubu tak mění dres. Přitom je to pátá volba draftu 2016 a Canucks tedy museli veřejně uznat, že se v jeho případě mýlili.

Třiadvacetiletý zadák totiž své první starty v základní části naháněl teprve v minulé sezoně. Do hry se vložil v 23 případech, dokonce zaznamenal i dva premiérové góly. Jenže to bylo málo. Kanadský klub posílá nerozvinutého beka na Floridu.

Otázkou je, zda Canucks nepadají z bláta do louže. Získávají totiž dva velmi podobné prototypy. Juho Lammikko (25 let, 65. volba draftu 2014) a Noah Juulsen (24 let, 26. volba draftu 2016) rovněž představují relativně vysoko zvolené hráče, přesto dohromady nesloží ani 140 utkání v základní části.

Asi nejzajímavější hodnotu může mít v současné chvíli z vybraného trojlístku paradoxně Seveřan Lammikko. Odehrál toho totiž jednoznačně nejvíc. Přesto Florida od mladého centra čekala za 84 klání zajímavější příspěvek. Zvládl pouhých 11 bodů. I proto si Cats mohli dovolit drobný risk a budou doufat, že pod září slunečních paprsků Juolevi roztaje k výraznějším výkonům.

„Rád bych tady Olliho přivítal. Můžu mu garantovat, že dostane prostor ke svému rozvoji a bude součástí naší obranné struktury, která se neustále rozšiřuje,“ přislíbil manažer Bill Zito.

Poslední novinkou by měla být dohoda zadáka Erika Gustafssona s Chicagem, kde by se vrátil po roční odmlce. Klub tuto zprávu do uzávěrky článku oficiálně nepotvrdil.

Erik Gustafsson back with the #Hawks expected to be a 1-year deal worth $800k. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) October 10, 2021

