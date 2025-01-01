Veterán Perry má poraněné koleno, start sezony nestihne

14. září 12:45Adam Čuba
Nepříjemnost musí před startem nového ročníku NHL řešit Los Angeles Kings. Jedna z letních posil Králů, velezkušený Corey Perry, si totiž během pátečního pobytu na ledě poranil koleno, což ho pravděpodobně vyřadí na 6 až 8 týdnů.
Čtyřicetiletý veterán si zranění přivodil během pobytu na ledě v tréninkové hale LA, oznámil klub včera na svých sociálních sítích.
Perry, kdysi výběr v prvním kole draftu 2003, je jednou z posil Králů, která má mužstvo kolem Anžeho Kopitara ještě jednou přiblížit velkému výsledku. Zkušený střelec je v tomto směru ideální volbou – za posledních šest let si totiž zahrál finále Stanley Cupu (za čtyři různé týmy) hned pětkrát!
Odvrácenou stranou této pozoruhodné statistiky je každopádně fakt, že za toto období rodák z New Liskeardu v Ontariu nezvedl Stanley Cup nad hlavu ani jednou. Vedení Kings to neodradilo a nabídlo veteránovi roční smlouvu na dva miliony dolarů.
Jediným triumfem v NHL tak pro Perryho zatím zůstává ten z roku 2007, kdy play-off opanoval s Anaheimem, kde jinak strávil dlouhých třináct let své bohaté kariéry.
Někdejší kapitán kanadské reprezentace a dvojnásobný vítěz olympijských her má i ve svých čtyřiceti zjevně stále co nabídnout, loni například za Edmonton nastřílel devětadvacet branek včetně deseti v play off. Především by ale měl v kabině Los Angeles předávat zkušenosti z celkem 1629 bitev v NHL.
Jeho absence v úvodu sezony by snad neměla Kings nikterak výrazně rozhodit, klíčové bude, aby byl zkušený dříč připraven na vyvrcholení základní části a následné play off.
