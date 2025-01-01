NHL.cz na Facebooku

NHL

Veterán Perry má poraněné koleno, start sezony nestihne

14. září 12:45

Adam Čuba

Nepříjemnost musí před startem nového ročníku NHL řešit Los Angeles Kings. Jedna z letních posil Králů, velezkušený Corey Perry, si totiž během pátečního pobytu na ledě poranil koleno, což ho pravděpodobně vyřadí na 6 až 8 týdnů.

Čtyřicetiletý veterán si zranění přivodil během pobytu na ledě v tréninkové hale LA, oznámil klub včera na svých sociálních sítích. 

Perry, kdysi výběr v prvním kole draftu 2003, je jednou z posil Králů, která má mužstvo kolem Anžeho Kopitara ještě jednou přiblížit velkému výsledku. Zkušený střelec je v tomto směru ideální volbou – za posledních šest let si totiž zahrál finále Stanley Cupu (za čtyři různé týmy) hned pětkrát! 

- Preview: Los Angeles Kings

Odvrácenou stranou této pozoruhodné statistiky je každopádně fakt, že za toto období rodák z New Liskeardu v Ontariu nezvedl Stanley Cup nad hlavu ani jednou. Vedení Kings to neodradilo a nabídlo veteránovi roční smlouvu na dva miliony dolarů.

Jediným triumfem v NHL tak pro Perryho zatím zůstává ten z roku 2007, kdy play-off opanoval s Anaheimem, kde jinak strávil dlouhých třináct let své bohaté kariéry. 

Někdejší kapitán kanadské reprezentace a dvojnásobný vítěz olympijských her má i ve svých čtyřiceti zjevně stále co nabídnout, loni například za Edmonton nastřílel devětadvacet branek včetně deseti v play off. Především by ale měl v kabině Los Angeles předávat zkušenosti z celkem 1629 bitev v NHL. 

Jeho absence v úvodu sezony by snad neměla Kings nikterak výrazně rozhodit, klíčové bude, aby byl zkušený dříč připraven na vyvrcholení základní části a následné play off.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Sezona milníků pro Kanea? Americká ikona může překonat Modana, Hulla i skvostná jubilea

14. září 14:00

O brankoviště Blackhawks je na pár let postaráno! Knight prodloužil o tři roky

14. září 11:17

Preview: Poslední šance Kings na velký úspěch? Pomoci tomu může i Corey Perry

13. září 19:00

Ještě jednou Tučňákem. Fleuryho čeká rozlučka na ledě, naskočí za Pittsburgh

13. září 17:00

nhl.cz doporučuje

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

Preview: Carolina oživila kádr. Přinese to úspěch v play-off?

5. září 17:40

RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.