Veterán s novými kyčlemi! Švédský obránce plánuje comeback do NHL

John Klingberg, někdejší ofenzivní hvězda z obranné linie, se po více než roce rehabilitace plánuje vrátit na led. Po náročné operaci kyčle, kterou podstoupil na konci roku 2023, se švédský obránce připravuje na návrat do vrcholového hokeje.

„Někdy těsně po Vánocích bude trénovat s juniorským týmem,“ uvedl Elliotte Friedman ze Sportsnetu. „Nyní má za sebou operaci kyčle, kterou podstoupil Patrick Kane, bruslí se stejnými lidmi, kteří Kanea přivedli zpět, a chce skutečně pokračovat v kariéře. Chce se případně přidat k nějakému týmu po Vánocích, pravděpodobně blíže ke konci ledna. Nejprve se ale připojí k juniorskému týmu, aby mohl bruslit, a doufá, že se vrátí do NHL.“

Klingberg si během své kariéry vybudoval pověst elitního ofenzivního obránce, zejména během svého působení v Dallas Stars. Od svého debutu v NHL v roce 2014 zaznamenal během pěti sezon 291 bodů v 425 zápasech, což ho zařadilo mezi nejlepší obránce ligy. Nicméně jeho defenzivní schopnosti byly často předmětem kritiky, což se s přibývajícími lety a zraněními jen prohloubilo.

Jeho problémy s kyčlemi začaly již v roce 2014, kdy podstoupil první operaci. V průběhu let se však obtíže vracely a vyvrcholily v roce 2023, kdy byl nucen ukončit sezonu s Maple Leafs po pouhých 14 odehraných zápasech. I přesto, že jeho ofenzivní potenciál zůstává nesporný, jeho kariéra byla v posledních letech poznamenána výkonnostní nestabilitou.

Naposledy Klingberg působil v Torontu, kam přišel na roční smlouvu v hodnotě 4,15 milionu dolarů. Jeho působení zde však bylo krátké a nepřesvědčivé – v 14 zápasech zaznamenal pouze pět asistencí a záporný rating -7. Nyní, po více než 400 dnech bez soutěžního zápasu, doufá, že by se mohl k NHL vrátit.

Nicméně je jasné, že pokud se Klingberg do NHL skutečně vrátí, bude to v mnohem omezenější roli, než na jakou byl zvyklý během své vrcholové formy. Jako pravák by mohl být atraktivní pro týmy hledající další beky, ale spíše do třetí obranné dvojice s možností zapojení ve druhé přesilovkové formaci. Jakýkoliv kontrakt by pravděpodobně dosahoval pouze ligového minima.

Share on Google+