Veteráni míří do Kanady. Řady rozšiřují Jets a Oilers

Dva podpisy veteránů v pátek rozvířily vody NHL. Své kádry rozšířily dva kanadské týmy. Zatímco do Winnipegu přichází šikovný útočník s hromadou zkušeností, do Edmontonu někdejší dvojka draftu. U žádného z nich se nečekají zázraky, spíše jde o užitečné borce, kteří přinesou něco navíc.

Začněme u Winnipegu, který se rozhodl z trhu s volnými hráči vylovit Sama Gagnera. Zkušený pravák je v NHL opravdu známou tváří. Kočoval od týmu k týmu, zahrál si za Edmonton, který ho draftoval, Arizonu, Philadelphii, Columbus, Vancouver a naposledy Detroit.

Ve Winnipegu by měl být schopen naskočit do třetího či čtvrtého útoku a s nadsázkou by se mohlo říct, že za málo peněz může předvést hodně muziky.

Od Jets dostal totiž pouze roční kontrakt za minimální možnou gáži, tedy 750 tisíc dolarů. V uplynulé sezoně odehrál jednaosmdesát zápasů, z nichž dokázal vytřískat jednatřicet bodů. To není bilance k zahození. Navíc půjde o velký milník, momentálně mu u jména svítí 967 odehraných zápasů. Pokud se tedy prosadí do základní sestavy, mohl by pokořit legendární tisícovku utkání.

Na chlup stejnou smlouvu podepsal v Edmontonu obránce Ryan Murray. Dlouholetá opora Columbusu, která šla dokonce z druhého místa draftu, v posledních letech v NHL spíše paběrkuje.

Přes New Jersey se dostal až do Colorada, se kterým získal Stanley Cup. Sice k němu pomohl, ale ne velkou měrou. V základní části odehrál pouze 37 zápasů, v play off si pak nezahrál ani minutu.

Jaká by mohla být jeho role v dresu Oilers? Dá se předpokládat, že bude pendlovat mezi třetím párem a tribunou. Na pozici levého beka, jež Murray zastává, je jasnou jedničkou Darnell Nurse. Nalevo pak dokáže zahrát i Brett Kulak, Slater Koekkoek nebo talent Philip Broberg.

Share on Google+