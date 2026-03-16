Většina fanoušků Devils se raduje. Klub vyhodil generálního manažera

7. dubna 10:00David Zlomek
Závěr základní části NHL přináší další manažerský konec. Spolumajitel New Jersey Devils David Blitzer v pondělí překvapil hokejovou veřejnost oznámením, že organizaci po vzájemné dohodě opouští generální manažer a prezident hokejových operací Tom Fitzgerald.
Sedmapadesátiletý architekt současného kádru Devils, který týmu šéfoval od ledna 2020 a ještě na začátku roku 2024 podepsal lukrativní prodloužení smlouvy, se tak stává dalším elitním funkcionářem bez práce. Muž, který nedávno slavil zlatou medaili jako člen vedení americké reprezentace na olympiádě v Miláně a Cortině, za sebou v Newarku zanechal tým postavený kolem hvězd jako Nico Hischier a Jack Hughes, ale také nenaplněná očekávání a sérii kontroverzních manažerských rozhodnutí.
Rozchod obou stran proběhl podle oficiálních vyjádření v přátelském, ale pragmatickém duchu. „S Tomem jsme dnes vedli hluboký rozhovor a shodli jsme se, že je čas vydat se novým směrem,“ vysvětlil řez spolumajitel klubu Blitzer. „Tom tady změnil trajektorii našeho týmu, včetně stanovení rekordu v počtu bodů za sezonu, a pomohl z New Jersey udělat atraktivní hokejovou destinaci. Je to vysoce respektovaný lídr napříč celou organizací Devils i NHL a jsem vděčný za naše přátelství.“
Fitzgerald přebíral tým po Rayi Sherovi, pod kterým dříve působil jako asistent a podílel se na draftování hlavních pilířů současného mužstva. Ačkoliv se mu podařilo pozvednout prestiž klubu, v posledních měsících a letech čelil rostoucí kritice. Vaz mu srazilo především rozdávání smluv s extrémně omezujícími klauzulemi o nevyměnitelnosti či předčasné a riskantní prodloužení kontraktu se stárnoucím brankářem Jacobem Markströmem. Výsledkem byly pouze dvě účasti v play-off během pěti sezon pod jeho vedením, v roce 2023 se Ďáblové dostali do druhého kola, loni se s vyřazovacími boji loučili hned na úvod.
Sám Fitzgerald přijal svůj konec s profesionálním nadhledem. „Po rozhovoru bylo všem jasné, že nejlepším krokem pro dobro týmu je posunout se dál,“ uvedl odcházející manažer. „Devils mají štěstí na jádro skvělých hráčů a vášnivé fanoušky, ale hlavně na obrovské množství skvělých lidí, kteří se mnou pracovali na společném cíli. Vždycky jsem říkal, že New Jersey je skrytý klenot, a jsem hrdý na úsilí, které jsme vložili do toho, abychom zvedli standardy a udělali z něj prestižní destinaci.“
Vedení klubu si je moc dobře vědomo, že pohár trpělivosti přetekl především u fanouškovské základny. Blitzer proto využil oznámení i k omluvě směrem k tribunám: „Uvědomuji si, že jsme nedodali výsledky, jaké očekáváte a jaké si zasloužíte. Chápu vaši frustraci a sdílím ji. Tohle bude pro naši organizaci kritické léto a prozkoumáme všechny cesty, které Devils nejlépe připraví na to, aby znovu bojovali o Stanley Cup.“
Fitzgerald ale s největší pravděpodobností dlouho bez práce nezůstane. Jako čerstvý držitel olympijského zlata a zkušený stratég se okamžitě zařadil mezi hlavní favority na uvolněná křesla v lize. Logicky se nabízí angažmá v Nashvillu, kde po odchodu Barryho Trotze hledají nového šéfa a kde byl Fitzgerald v letech 1998 až 2002 vůbec prvním kapitánem organizace, nebo v Torontu, které po vyhazovu Brada Trelivinga nutně potřebuje manažera a kde Fitzgerald rovněž zanechal hráčskou stopu.