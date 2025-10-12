Vezměte ho na olympiádu! Zastíní Bedarda? Nazar začal tam, kde na zlatém šampionátu skončil

13. října 19:20Tomáš Zatloukal
Jeho stoupající forma v minulé sezoně vygradovala na mistrovství světa, tuctem bodů výrazně pomohl k teprve třetímu zlatu pro USA v hokejové historii. Ne vždy se mimořádné výkony z MS povedou překlopit do NHL, své o tom ví třeba Magnus Pääjärvi, kdysi velký talent švédského hokeje. Ale v případě Franka Nazara to vypadá, že se mu skutečně povedlo udělat zásadní průlom v kariéře.
Tři body v pěti zápasech?
To by byl snový start i pro Connora Bedarda, opěvované jedničky draftu 2023 s úchvatným citem pro přihrávku, pohotovou střelou i prvotřídní technikou, která ale zatím ne úplně všechny přesvědčila, že je budoucí ligovou superstar.
Ale že takhle začne Nazar?
Borec, co loni stihl za celý ročník, byť poznamenaný zdravotními trably, jen 26 zápisů do statistik?
To je senzace. A tuze kladný impuls pro příznivce Blackhawks. Když Nazar v létě, po pouhé padesátce odehraných mačů dostal rekordní balík (Miliardářem po 56 zápasech? Rekord NHL! Chicago věří v Nazara | NHL.CZ), hlásil: "Nezmění mě to."
Dušoval se, že bude dál dřít a zůstane na sebe přísný. I přes jistotu více než 46 milionu dolarů.
A vskutku, na vavřínech nejspíš opravdu neulehává. Ty nejnadšenější fanoušci už volají: "Vezměte ho na olympiádu!" A blogeři se ozývají i s další zajímavou úvahou: "Může nasbírat za základní část víc bodů než Bedard?"
Zámořská média si zatím vystačila s popisem reality: "Má za sebou skvělý start", případně "Z Chicaga dělá Nazar oproti minulé sezoně konkurenceschopnější tým."
V létě na NHL.cz vyšel text, že klíčem k úspěchu Černých jestřábů bude právě on (Může hrát s Bedardem, opět ale skončí ve druhé formaci. Nazar bude klíčem k úspěchu Chicaga | NHL.CZ), jednadvacetiletý rodák z Mount Clemens. A třeba to tak skutečně bude, jen si nepředstavujte, že borci z Windy City bryskně vyletí mezi elitu...
Jak naznačil začátek základní části, Chicago už může s kdekým držet krok, ale stále je ve fázi přestavby.
Nazar dělá, co může. Podílel se na pěti ze sedmi gólů Blackhawks, bývá to místy až jeho one-man-show. Válí od prvního vystoupení, byl to on, kdo se postaral o premiérovou trefu ročníku 25/26, když propálil Sergeje Bobrovského.
A naznačil, že to myslí vážně i s dalším svým předsevzetím: "Chci proměňovat více brejků, do kterých se dostanu."
Nejde jen o body. Na ledě i mimo něj působí jako týmový hráč, vůdčí typ, tmel kádru. Srší energií a dobrou náladou v ochozech na baseballu, jindy hbitě vystartuje za kotoučem, aby měl Sam Rinzel památku na úvodní trefu v NHL.
Sezona zkrátka startuje v Nazarově znamení. Jste u zrodu ligového esa. Kochejte se.
