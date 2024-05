Ví, že je vůbec play-off? Musí zabrat! Tocchet kárá (nejen) švédskou superstar

Na začátku března podepsal s Vancouverem smlouvu, která jen potvrdila jeho hvězdný status. Během osmi let si vydělá 92,8 milionu dolarů. Jenže ani megalomanský kontrakt nedělá z Eliase Petterssona pana Nedotknutelného. Naopak, kouč Canucks Rick Tocchet od něj hlasitě žádá odpovídající výkony.

“Nemůžeme hrát na 12 hráčů.”

Toť Tocchetova slova, která namířil na šestici hráčů, od kterých se očekával o parník lepší hokej. Jenže se nedočkal a i to je důvod, proč je stav série s edmontonskými Olejáři 2:2 na zápasy.

Jmenoval jen jednoho z nich.

Ano, 89bodového Petterssona. Frajera s až magickým čtením hry i skvělou střelou, za jehož přítomnosti na ledové ploše jsou ovšem Kosatky momentálně místo dravci lovnou zvěří.

"Musí zabrat, potřebujeme, aby se rozjel. Nevím, co k tomu dodat," podotkl Tocchet na jeho adresu.

Přijde vám to k top fovardovi mančaftu jako nerozumná kritika? Možná. Ale holohlavý kouč, co sám kdysi hrával NHL (a to znamenitě a se vší vervou) věří svým metodám a svému přístupu.

Dovedly ho k letošní nominaci na Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra NHL. Upřímnost k nim neodmyslitelně patří. A mazaná kritika, co dovede hokejisty vybičovat, jakbysmet.

Tocchet chce probrat daleko víc plejerů než jen Petterssona. "Potřebujeme od pěti, šesti kluků, aby do toho šlápli. Chápejte, tohle je přece play-off! Nevím, jestli vědí, že právě probíhají vyřazovací boje."

Zmínil, že těch, co nemakají naplno, je dokonce až sedm.

Včetně Petterssona, který je v bitvách o Stanley Cup aktuálně na pouhých čtyřech bodech (1+3).

Jasný vzkaz od Toccheta na závěr? "Jeden z nich klidně může být příště naším hrdinou a vyhrát nám zápas. Ale aby k tomu došlo, musí ukázat, co umí."

Bude klíčovou figurou v pátém pokračování ryze kanadské série právě Pettersson? Pokud ne, nelichotivé komentáře přibudou. Ne po jednom či jednotkách, ale jako houby po dešti.

