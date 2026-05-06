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NHL

Víc gólů v play-off než za základní část. Šutérům vládne svědek se zabijáckým instinktem

5. června 19:00

Tomáš Zatloukal

Patrně i kdybyste dopředu věděli, že si finále Stanley Cupu zahrají Carolina s Vegas, netipli byste, že zrovna on bude vládnout touhle dobou všem kanonýrům. Brett Howden? Vždyť jde o borce, co má k lesku hvězdy daleko, o čemž vypovídá i jeho roční gáže ve výši 2,5 milionu dolarů. Nejčastěji v kontextu s ním narazíte na loňské zprávy ohledně jeho role v případě sexuálního skandálu kanadských juniorů z roku 2018. I Howden byl na onom hotelovém pokoji...

Howden loni vypovídal v kauze, která se týká také jednoho staronového spoluhráče - gólmana Cartera Harta.

U soudu se rozebíraly jeho textové zprávy, dokumentující i okamžik, kdy Howden na rozdíl od pěti dodnes stigmatizovaných opustil apartmá - přišlo mu, že vše překročilo meze.

A tak pak nebyl mezi obžalovanými, ale svědkem.

Teď si ale každopádně, stejně jako Hart, zaslouží pozornost za skvostné, ba přímo rekordní výkony. Vždyť nasázel už 13 gólů, o jeden víc než za základní část a o tři než nejbližší konkurent.

Howden zkrátka exceluje! Když se po dvou trefách ze druhého finále na něj ptali novináři kouče Zlatých rytířů Johna Tortorelly, stříbrovlasý mazák nezastíral: "Neznal jsem ho."

Prý o Howdenovi nevěděl zhola nic.

O to geniálněji a zároveň kurážněji působí jeho rozhodnutí vsadit během vyřazovacích bojů na Howdena jako na toho třetího, kdo doplnil lajnu s Mitchem Marnerem a navrátilcem z marodky Williamem Karlssonem.

"Ta formace si zkrátka sedla," míní Tortorella. A o Howdenovi, volně přeloženo, podotýká: "Nemá strach z ničeho, nenechává se svazovat tím, že jde o finále Stanley Cupu. Cítí se skvěle, užívá si to. V tom je jeho kouzlo."

K oné magii, stojící především na tom, že bystrý tvůrce hry Marner servíruje pro Howdena náramné pobídky, ovšem přispívá i herní styl, který emotivní trenér razí.

Přímočarý, s naordinovaným důrazem na brankovišti. Síla, rychlost a důraz, to jsou kvality, které neskutečně efektivnímu střelci rozhodně neschází.

Prosazuje se z předbrankového prostoru, z velké blízkosti.

Ať už se zrovna nejlépe zorientuje a pohotově dorazí puk, najde si pozici a pohotově tečuje, nebo třeba promění brejk. Jako dvakrát v posledním měření sil s Hurikány.

Howdenovu dravost  dokládají už tři trefy v oslabení! Stejný počet má vítězných. To, že je se 13 zásahy celkově je novým rekordmanem Vegas, ovšem má za následek i jeho kumšt.

Jde totiž o dříče s prvotřídním "rodokmenem". A nejde o to, že v NHL hrával i starší brácha Quinton. Před deseti lety šel na draftu už v elitní rundě! Už tehdy se dobře vědělo, že má tuze šikovné ruce a skvělý cit pro koncovku.

V posledních týdnech tuto schopnost povýšil na opravdu smrtící zbraň. Proměňuje dvě z pěti střel, v síti pocitově skončí prakticky vše, na co sáhne. Tenhle expres se řítí jako utržený vagón, nepolapitelně. Že by mu došel dech? S tím mc nepočítejte.

A kdo ví, třeba Howden udělal průlom v kariéře, který dlouho nepřicházel i kvůli zdravotním trablům, a povýší mezi znamenité "snajpry" natrvalo...

S extrémně přívětivým kontraktem až do roku 2030 by to bylo pro Zlaté rytíře požehnání, dar z nebes. Jestli tedy klub z "města hříchu" spíše není upsán jinde...

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