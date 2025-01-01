Víc než 100 miliónů pro Eichela? Nejen McDavid čeká na novou smlouvu

9. září 13:30Jiří Lacina
Fakt, že Connor McDavid vstupuje do posledního roku smlouvy a může tudíž jednat o nové, se omílá prakticky neustále. NHL je přitom podobných hráčů plná. Patří mezi ně i Jack Eichel z Las Vegas, který si co do hvězdného statusu s McDavidem moc nezadá.
Na rozdíl od edmontonské hvězdy už dokonce má to hlavní. Jakmile si vyvzdoroval přestup z Buffala, získal hned ve své druhé sezóně na jihu USA Stanley Cup. Zásluhu na něm měl obrovskou. S 26 body (6+20) byl dokonce nejproduktivnějším hráčem pohárových bojů 2023.
Eichelovi končí v létě 2026 smlouva na stávajících 10 miliónů dolarů ročně. Aktuálně mu je 28 let. Podle názoru uznávaného novináře Franka Seravalliho podepíše hvězda Golden Knights nový kontrakt ještě před startem nového ročníku.
„Jacka Eichela vidím mezi 13 - 13,5 mil. ročně,“ věští Seravalli.
V případě maximálního, tedy osmiletého prodloužení, by to znamenalo až 108 miliónový závazek. Eichel by se tím dostal před Mitche Marnera, který je po příchodu do Vegas s 12 mil. nejlépe placeným hráčem.
Právě s Marnerem by mohl Američan reálně nastupovat. Trenér určitě vyzkouší všechny dostupné možnosti. Podpis hvězdy Golden Knights je každopádně pro klub prioritou.
„Byl skvělý vůči téhle organizaci, organizace byla skvělá k němu. Zájem z obou stran,“ řekl nedávno generální manažer Kelly McCrimmon.
Pierre LeBrun, další NHL insider, informoval o tom, že klub s Eichelem vstoupil v jednání. Zatím jde o velmi časné stádium, ale LeBrun by byl překvapený, kdyby k podpisu smlouvy v dohledné době nedošlo.
Eichel loni nastoupil k 77 zápasům a nasbíral 94 bodů (28+66). Neštítí se ale ani defenzivní práce. Velmi ceněn je rovněž pro svojí celoplošnou hru.
