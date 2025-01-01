Více než bod na zápas, přesto kritika. Od Nylandera potřebujeme více, říká kouč

14. října 12:00David Zlomek
Čtyři body ve třech zápasech nejsou špatné číslo, jenže Craig Berube to vidí jinak. Podle trenéra Toronta Maple Leafs se William Nylander zatím ani zdaleka nepřiblížil tomu, co od něj tým potřebuje.
„Willy potřebuje víc střílet,“ prohlásil Berube po druhé porážce s Detroitem. „Musí víc útočit, víc se tlačit dopředu. Musí být nebezpečnější.“
Nylander má po třech zápasech pouhé tři střely na branku, což je dramatický pokles oproti minulé sezoně, kdy průměrně pálil přes tři střely za zápas a s 45 góly se stal druhým nejlepším střelcem NHL. „Jsou pasáže, kdy bruslí, kdy je v tempu,“ uznal Berube. „Ale není to dost. Potřebujeme od něj víc.“
Nylander sice bodoval hned v úvodním utkání proti Montrealu, kde přihrál na první gól a v závěru přidal branku i asistenci do prázdné branky, ale od té doby se mu střelecky nedaří. V prvním duelu v Detroitu zaznamenal sekundární asistenci u gólu Nicolase Roye, v odvetě zůstal zcela bez bodu i střely.
Trenér Leafs přiznal, že zatím nemá jasné vysvětlení, proč Švéd působí pasivně. „Upřímně nevím, co za tím je,“ řekl. „Promluvím si s ním, zjistím, jak se cítí, co se děje.“
Aby rozhýbal druhý útok, přesunul Berube k Nylanderovi a Johnu Tavaresovi tvůrce hry Matiase Maccelliho. Nově složená trojice podle kouče vypadala lépe, alespoň co se týče pohybu a času v útočném pásmu. „Byli lepší,“ uznal Berube. „Drželi se víc v ofenzivní zóně, vytvářeli tlak. Ale pořád od nich potřebujeme víc. Musí začít dávat góly. Věřím, že se to zlomí.“
