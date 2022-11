VIDEO: Bílí proti bílým? Pastrňák a spol. hasili trapas, museli se narychlo převlékat

Ještě než, i díky bodům Pavla Zachy, Tomáše Noska a Davida Pastrňáka, přejeli Vancouver Canucks 5:2 a vyhráli doma podeváté za sebou, museli bostonští Medvědi nedobrovolně absolvovat rychlokurz v převlékání dresů a štulpen. Domácí totiž na rozbruslení v TD Garden vyjeli v "reverse retro" dresech, tedy speciálních trikotech, jejichž design mísí motivy z různých klubových ér. Problém je, že jsou bílé. Stejně jako venkovní uniformy Kosatek.

Aby nastoupily oba mančafty v bílém, to je pravidly NHL zapovězeno.

A tak muselo nastat bleskové převlékání. A to včetně trenérů, kteří napoprvé přišli z kabiny v outfitech ladicích s dresy s "medvídkem Pú", jak se přezdívá logu s nikterak výhružně či děsivě vypadající medvědí hlavou.

To i ta z Mrazíka působí bojovněji, udatněji.

Každopádně povinnost převléct se připadla na Bruins s ohledem na regule NHL.

Je to hostitel zápasu, kdo nese zodpovědnost za to, že oba týmy nastoupí ve správných trikotech. Pastrňák a spol. tak museli do těch klasických černých. A to pronto. Tak aby byli na hymny už nachystáni tak, jak předpisy velí.

Bruins wearing their white reverse retros. Canucks wearing their road whites. Whoops. pic.twitter.com/M6QXfR9kz7 — Dan Murphy (@sportsnetmurph) November 13, 2022

"Pasta" má módu rád, baví fanoušky svými obleky, ale tohle převlékání by si zcela jistě klidně odpustil.

Proč k této situaci došlo? Kde se stala chyba?

Jediné, co vyplavalo na povrch, je fakt, že na původním seznamu zápasů, v nichž měla parta kolem kapitána Patrice Bergerona, v níž má nezastupitelné místo česká mafie, nastoupit s medvídkem Pú na hrudi, souboj s Canucks chyběl.

A právě zde vznikl prostor pro zábavný omyl.

Bostonské hokejisty každopádně převlekání uniforem, včetně výměny helem, nikterak nerozhodilo. Vancouver sfoukli jako svíčku a vytvořili nový klubový rekord. Devíti výhrami na domácím ledě ještě základní část nikdy nezačali, předchozím maximem bylo osm triumfů.

Už pěkně vousatým, ze sezony 1983/84.

