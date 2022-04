VIDEO: Francouz dostal na střídačce pukem! Zraněného gólmana nahradil študák

Předčasně a krajně bolestivě skončil zápas s edmontonskými Olejáři pro Pavla Francouze. Český brankář šel do duelu coby dvojka Darcyho Kuempera, na střídačce Colorada se ovšem dlouho neohřál. První třetina sotva začala, na časomíře uběhlo jen pár sekund, když vtom Francouze zasáhl do obličeje letící kotouč, smolně tečovaný kanadskou superstar Connorem McDavidem. Extraligový mistr z roku 2015 okamžitě zamířil do kabiny za doprovodu fyzioterapeuta Scotta Woodwarda.

Byla to věru smůlovatá chvíle.

Cale Makar se snažil z obranného pásma Lavin rozehrát, hledal nejspíš Andrého Burakovskyho, jenže do přihrávky sáhl McDavid a ztečoval puk přímo na Francouze.

"Frankie" neměl ani zlomek času na jakoukoliv reakci, prudce svištícím kotoučem dostal přímo do tváře. "Schytal to těsně vedle oka," řekl novinářům coloradský kouč Jared Bednar po porážce 3:6.

Zatímco Francouz kráčel do kabiny, Avs řešili nouzový záskok za sympaťáka s devětatřicítkou na dresu. Jeho místo na střídačce po chvíli zaujal vysokoškolák Matt Berlin.

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan, co v této sezoně jen jednou jedinkrát stál mezi třemi tyčemi University of Alberta, držel gólmanskou pohotovost. A Colorado institutu zvaného "emergency goalie" využilo.

Na led se Berlin nedostal, za Kuemperem skončilo pět puků, šestý namířil Kris Russell do prázdné klece.

Reportéři se po utkání pochopitelně Bednara ptal na Francouzův stav. "Vypadá to, že je na tom dobře. Ráno budeme moudřejší."

Žádná aktualizace zatím od Lavin nepřišla.

Mimochodem, nemilou chvíli si s kotoučem užil i Kuemper. To když inkasoval po bizarním odrazu od plexiskla a pohotové reakci Evana Boucharda.

