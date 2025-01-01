NHL.cz na Facebooku

VIDEO: Jágrovy kluby v NHL. Vyjmenují je Pastrňák, Aho, Nečas a další hvězdy?

31. srpna 15:00

Tomáš Zatloukal

Kariéra Jaromíra Jágra v zámořské profilize? To byla solidní odysea, proložená ruským intermezzem. Kladenská legenda odehrála 1733 zápasů (čtvrtý nejvyšší počet v dějinách slavné soutěže), nastřádala 1921 bodů a vystřídala hned devět klubů. Pamatujete si je všechny a dokázali byste je uvést je ve správném pořadí? Stejné výzvě čelila současná evropská hokejová esa, v čele s Davidem Pastrňákem.

Jestli někdo úkol splnil, nebo ne, odhalíte sami při přehrání videa z dílny NHL.com.

Dovolte jen pár drobných postřehů. 

Spousta plejerů si už nevybavila, že Jágr kdysi působil u washingtonských Capitals. Příhodné, sama slavná osmašedesátka by možná na tuhle epizodu ráda zapomněla.

Znamenitý výkon předvedl finský gólman Jusse Saros, který sypal kluby z rukávu, či snad rukavice.

Svérázný Slovák Juraj Slafkovský byl v šoku, kde Jágr hrál bezprostředně po svém útoku na Stanley Cup s bostonskými Bruins (David Pastrňák zrovna zaškytal).

Hokejovou pouť svého idolu neměl úplně v malíku Tomáš Hertl.

Slávistického odchovance k Jágrovi opakovaně přirovnávali, známý je Hertlův re-make ikonické krajanovy fotky ze statku. Jenže i Hertla dohnala paměť.

Našli se tací, co měli trable trefit Jágrův první klub v NHL. Nutno ovšem férově přiznat, že oslovení hokejisté unisono předem varovali, že jsou v této misi prakticky bez šance.

Zrádnými se ukázali newyorští Rangers. Mnozí si manhattanské angažmá vybavili, jenže příliš brzy. Stejně jako bylo oříškem si vzpomenout, kam od Jezdců (a po následné výpravě do omského Avangardu) zamířil... 

Jak se bude dařit vám? Uvedete chronologicky kompletní devítku? Zpestřete si okurkovou sezonu tímto kvízem.

