VIDEO: Když gólmani skórují! Střelci bouřliváci, Reichelův vlastenec i bekhendová trefa

Končil listopad 1979 a Bill Smith dostal od Colorada předčasný vánoční dárek. Rob Ramage nechtěně poslal puk do branky Rockies a jelikož byl maskovaný divoch tím posledním z newyorských Ostrovanů, kdo se kusu černé gumy dotkl, gól náležel jemu. Právě také se zrodily dějiny střeleckých úspěchů gólmanů v NHL. Poslední zápis přidal o víkendu Linus Ullmark, největší favorit na zisk Vezinovy trofeje vlastnoručně nasměřoval kotouč do klece Canucks z Vancouveru.

Smith byl prvním brankářem, jemuž v NHL připsali gól.

Nebyla to ovšem žádná krása, výrazný člen zlaté dynastie Islanders se o trefu přičinil minimálně, šlo spíše o náhodu, sportovním slangem haluz, než o cokoliv jiného. Zkrátka dárek.

Zámořská soutěž čekala dalších osm let, než spatřila - a to opět chvíli před Vánocemi - premiérový přímý zásah v podání gólmana. Střelu z široké čepele, která si našla cestu do sítě.

Na svědomí ji měl Ron Hextall, další kasař bouřlivák. Ostatně i on si později zachytal na Long Islandu.

V té době ovšem čapal za Philly a dres Letců měl na sobě i v roce 1989, kdy uzmul další primát a skóroval v play-off. Zase záměrně, parádní ranou přes celé kluziště. "Věděl jsem, že hrajeme v oslabení, takže by z toho nebyl icing. A tak jsem to zkusil," povídal tehdy.

"Nevím, kolikrát se ještě trefím, ale pokaždé je to zážitek," dodal v rozhovoru pro New York Times. Odpověď? Vícekrát se už nevšedního okamžiku nedočkal.

Navázal na něj až Chris Osgood v polovině devadesátých let, který potvrdil zjevný předpoklad. Aby gólman přímo skóroval, musí mistrně ovládat hru holí. Nebylo tak šokující, když brzo po něm uspěl i Martin Brodeur.

Brodeur postupně posbíral tři góly a je mezi kolegy historickým lídrem, ten z vyřazovacích bojů roku 1997 ovšem byl jediným, k němuž nepřispěli soupeři nešťastným nasměrováním puku na vlastní svatyni.

To, že je takový pocit, tuze nepříjemný, ví i Robert Reichel. Při snaze vyrovnat na 5:5 v souboji s buffalskými Šavlemi míchal s kotoučem v útočném pásmu. Pokusil se prudkým pasem najít jednoho ze spoluhráčů na modré, jenže osudově minul.

Velezkušený centr torontských Maple Leafs smutně přihlížel, jak se protivník raduje. A nejvíc Mika Noronen, jemuž branku připsali. To už se psala sezona 2003/2004 a NHL měla za sebou třeba i premiérový brankářský zásah bekhendem.

Autor? Jose Theodore, který se zároveň stal průkopníkem v tom směru, že se prosadil jako první borec chytající v opačném gardu.

Mezi ty, kteří se trefili přímo do opuštěné klece, se v 21. století zařadili vedle Theodorea i Jevgenij Nabokov (coby první Evropan), horkokrevný Kanaďan Mike Smith, Pekka Rinne a naposledy Ullmark.

Pokaždé jde o velkou událost, takových kousků nabídla historie NHL jako šafránu. Přece jen je to efektnější podívaná, než když za kuriózní zápis do statistik může (ne)šťastný odraz či nezachycená přihrávka, a ukázka brilantní práce s holí.

Mnozí tak uznávají především Hextalla a jeho nástupce. Ty "pravé brankářské góly." A co vy?

