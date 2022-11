VIDEO: To nevychytal! Campbell dostal pukem a má zlomený nos

O svých výkonech v kleci edmontonských Olejářů nedávno prohlásil, že jsou patetické. Rozumějte zoufalé, bídné. Jack Campbell teď má další důvod, proč tuto sezonu, svou premiérovou v mrazivé Albertě, považovat za poněkud nešťastnou. Když náhradničil při zápase s Ne Jersey Devils, nestihl zareagovat na letící puk. Výsledek? Zlomený nos. "Jsem v pohodě. Není to nic šíleného," hlásil po ošetření. Neměl by vynechat jediný mač.

Že gólman dostane pukem na střídačce?

To se stává, své o tom ví třeba Pavel Francouz. Na jaře ho zasáhl gumový projektil paradoxně v utkání právě s Oilers.

Tentokrát k neveselému incidentu došlo na hráčské lavici Edmontonu.

Kotouč se Campbellovým směrem odrazil poté, co do jeho dráhy sáhl Dougie Hamilton, hvězdný bek Ďáblů. Do konce druhé třetiny zbývala poslední minuta, i to mohlo sehrát roli a Campbell se už mohl vidět v šatně.

Borec, co přišel k Olejářům jako ten, kdo má vyřešit brankářské trable, nechytal od 10. listopadu. Tehdy inkasoval sedmkrát od Hurikánů z Caroliny, od té doby čape Stuart Skinner.

Campbell zůstává hluboce za očekáváním, úspěšnost zákroků má 87,3 procenta, teď navíc přišel nepříjemný úraz z duelu s New Jersey. Idyla vypadá zkrátka všelijak, jen ne takhle.

Jak uvádí web The Score, horší výkony, viděno analytickými údaji, v tomto ročníku podávají jen James Reimer a Elvis Merzlikins.

Edmonton přivedl Campbella za velké peníze, za 25 milionů dolarů na pět let. Zatím to nevypadá za nejlepší manévr v manažerské kariéře Kena Hollanda.

