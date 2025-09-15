VIDEO: Vlastenec! Krutý návrat pro českého gólmana, trenér tasil náramné gesto

15. září 17:30Tomáš Zatloukal
Byl to na první pohled prachobyčejný pech. Nešťastná náhoda, ze které se pochopitelně stalo mezi hokejovou veřejností virální video. Vždyť kolikrát za život uvidíte, jak brankář při snaze o rutinní rozehrávku pošle z několika metrů puk do vlastní sítě? Ta situace vypadala tak triviálně a nevinně. Zároveň je ovšem kuriózní vlastňák v podání Tomáše Suchánka němým svědkem dlouhé pauzy od zápasové praxe v jedné slibně rozjeté kariéře.
„Jsem rád, že jsem zpátky na ledě! Fak jsem se strašně těšil, nemohl jsem se dočkat,“
Suchánek byl ohromně nabuzený na comeback do klece!
Nechytal kvůli zranění kolena přes rok, šíleně dlouho... A návrat si i přes výsledek (Kačeři padli v derby proti zelenáčům LA Kings 1:4) a zmíněnou trefu užil. Radost ze skutečnosti, že zase může stát mezi třemi tyčemi a čelit soupeřům, mu smolný vlastní gól nemohl vzít.
"Výsledek mohl být lepší, ale i tak jsem si to užil," povídal dvaadvacetiletý rodák z Přerova, ze kterého by se časem mohla stát anaheimská trojka za tandemem krajanů Petrem Mrázkem a samozřejmě hvězdným Lukášem Dostálem.
Pořadí v klubové hierarchii, kde najdete i NHL poměrně ostříleného Fina Villeho Husseho, ale teď není pro Suchánka podstatné. On je nadšený z prostého faktu, že zase čape.
A v Kalifornii to vidí.
Dobře vědí, čím si Suchánek prošel. Jedna operace kolena, infekce, druhá návštěva chirurgického sálu...
A tak kouč nadějí Ducks Matt McIlvane za ním po druhé třetině přišel a povídá: "Vím, o čem budeš dalších pár dní přemýšlet, ale prostě to pusť z hlavy...." Slova podpory, povzbuzení. Tolik potřebná injekce důvěry.
„Tohle se může stát, když 17 měsíců nehrajete hokej. Tomáš odchytal solidní zápas. A podobné minely ze své hry snadno vymýtí,“ pověděl novinářům.
Mimochodem, Suchánkův vlastní gól pomohl k nevšednímu hattricku Kennymu Connorsovi. Ten nejprve talentovaného brankáře klasicky překonal střelou, pak byl posledním, kdo se dotkl puku před zmíněným kiksem a třígolovou show zakončil ranou do prázdné.
Hattrick Kennyho Connorse, to vejde do učebnic.
