NHL.cz na Facebooku

NHL

Videorozhovor: Absolutně jsem nehrál svojí hru, hlavní cíl je play-off, říká Kulich

21. října 17:23

Radim Sochor

Náš redaktor vyzpovídal útočníka Buffala Jiřího Kulicha o startu Buffala do NHL, jeho výkonech a očekáváních od této sezóny.


Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Diamant v uhlí. Finnie už válí a prý má potenciál jako Zetterberg, v čem je jeho kouzlo?

21. října 16:00

Slafkovský se postavil celému týmu Buffala, k výhře pomohl brankou

21. října 14:30

Cítím se jistější než kdy dřív. Dobeš si říká o místo jedničky v Montrealu

21. října 12:00

Marchand se vrací do Bostonu! Možná mi zatleskají… a pak mě vypískají, směje se

21. října 10:00

nhl.cz doporučuje

Život po životě. Nový Carter Hart podepsal smlouvu, míří na západ

17. října 19:21

Úděl Sisyfa. Má ještě Matěj Blümel na farmě co dokazovat?

15. října 14:45

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

Kulich vyléčil zranění a těší se na čtvrtou sezónu mezi profíky. Co od něj chce Lindy Ruff?

3. října 11:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.