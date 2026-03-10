VIDEOROZHOVOR: Slafkovský je připraven rvát se o play-off

NHL
10. března 17:57
Náš redaktor vyzpovídal slovenský supertalent Canadiens. Juraj Slafkovský nás vzal do kabiny a rozpovídal se o tom, jak se cítí po olympiádě, jak vidí závěr sezóny a jak tráví volný čas.
Share on Facebook
Share on Google+
Share on Twitter
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.