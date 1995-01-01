VIDĚT SVĚT, CHYTIT PUK: 8. charitativní zápas Bruslařů podpoří vyšetření zraku u novorozenců

11. listopadu 0:00Komerční sdělení
Zrak rozhoduje o všem. U brankářů dvojnásob. Každá sekunda, každý pohyb, každý letící puk – všechno začíná očima. A právě proto se brankář Dominik Furch stal tváří letošního charitativního zápasu Bruslařů, který mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici pomůže s pořízením moderního přístroje umožňujícího vyšetřit zrak už u novorozených dětí.
„Málokdo si uvědomí, že právě v prvních týdnech života se může odhalit řada očních vad, které se dají včas řešit. A čím dřív se na ně přijde, tím větší je šance, že dítě bude vidět naprosto normálně,“ vysvětluje primář očního oddělení Klaudiánovy nemocnice MUDr. Alexandr Stěpanov, kde moderní přístroj pomůže s diagnostikou.
Cílem letošní sbírky je pořídit Viva Non-Mydriatic Handheld Retinal Camera, přístroj v hodnotě 250 000 Kč, který umožňuje bezbolestné a rychlé vyšetření očního pozadí i u těch nejmenších pacientů.
Viva Non-Mydriatic Handheld Retinal Camera je moderní přenosný přístroj, který dokáže během jedné minuty zachytit detailní snímky očního pozadí – a to i bez nutnosti rozšiřovat zornice. Umožňuje tak rychlé, šetrné a bezbolestné vyšetření zraku i u těch nejmenších pacientů. Přístroj je lehký, snadno přenosný a dokáže ho obsluhovat i běžně vyškolený personál. Díky přesnému zobrazení pomáhá lékařům odhalit možné oční vady už v úplném začátku – tedy v době, kdy je lze nejlépe léčit.
Dominik Furch se do projektu zapojil i osobně – v rámci chystaného promo videa nemocnici navštívil, nechal si vysvětlit, jak přístroj a vlastně i celé oční oddělení funguje, a podělil se o vlastní zkušenost. „Na ledě chytám v čočkách, mimo něj nosím brýle. Takže vím, jak moc dokáže zrak ovlivnit všechno, co děláme. Ale i když mám menší vadu, nijak mě to neomezuje, naučil jsem se s tím fungovat – a právě to chci ukázat. Že i s tímhle může člověk dosáhnout svých snů,“ říká brankář Bruslařů směrem i k mladým sportovcům, kteří mají podobný problém. Mimochodem – v řadách naší mládeže je minimálně 15 hráčů, kteří taktéž hrají a trénují v brýlích nebo čočkách.
Charitativní zápas, který se uskuteční v neděli 16. listopadu v rámci derby s Libercem, spojí hokej s prevencí a nadějí. Výtěžek z akce poputuje na nákup očního diagnostického přístroje, který pomůže dětem vidět svět jasněji už od prvních dní života. Jako obvykle budeme dražit speciální dresy a puky, přímo na stadionu pak proběhne jako obvykle tradiční prodej drobného merche.
Loni se podařilo vybrat 204 000 Kč. Letos tak Bruslaři vyhlašují útok na rekord!
„Hokej je o týmu. A tentokrát ten tým netvoří jen hráči, ale všichni, kdo přijdou na zápas a rozhodnou se pomoci,“ dodává generální manažer klubu Mgr. Jan Tůma. „Jsme nesmírně pyšní, že se nám z každoročního charitativního zápasu podařilo vytvořit tradici, která spojuje.“
Přijďte si užít hokej s dobrým srdcem – a pomozte dětem vidět budoucnost naplno. Děkujeme, že pomáháte s námi.
