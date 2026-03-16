Viel time: nečekaný hrdina Anaheimu

29. dubna 11:00

Josef Potůček

V bláznivém světě hokejového play-off se každý rok objeví někdo, kdo překvapí. Hvězdy jsou pod drobnohledem, bráněné defenzivními formacemi, a tak často přichází chvíle pro „obyčejné“ hráče. Pro ty, kteří většinu sezony odvádějí černou práci — a pak najednou udeří.

Historie si takové příběhy pamatuje. Třeba nenápadný centr Ray Cote v roce 1983 naskočil z farmy do vyřazovacích bojů a během tažení edmontonských Oilers do finále Stanley Cupu vstřelil tři góly — jediné body své kariéry v NHL. Spolu s Georgem McPhee patří k unikátní skupině hráčů, kteří skórovali v play-off dřív, než odehráli jediný zápas v základní části.

A právě teď píše podobný příběh nový nečekaný hrdina.

Viel: dělník, který mění sérii

Jmenuje se Jeffrey Truchon-Viel a obléká dres Anaheimu Ducks. Hráč čtvrté lajny, kterého si většina fanoušků spojí spíš s bitkami než s góly. Jenže play-off má vlastní pravidla. Viel nejprve rozhodl třetí zápas proti Edmontonu, když vstřelil vítězný gól. O zápas později znovu udeřil, když šest minut před koncem základní hrací doby srovnal, a poslal duel do prodloužení.

Najednou je z něj muž série.

Zatímco mladé ofenzivní hvězdy jako Beckett Sennecke nebo Leo Carlsson sbírají zkušenosti, Viel — nenápadný bojovník — rozhoduje zápasy.

Dlouhá cesta bez záruk

Ještě před pár měsíci byl přitom Viel jen dalším jménem na hraně sestavy. Nedraftovaný hráč, který objel stovky zápasů v autobusech mezi malými městy farmářských lig a bojoval o každý kontrakt. V NHL odehrál pouhých pár desítek utkání s minimem bodů. Teď? Jeden z klíčových hráčů týmu, který vede sérii 3:2. „Telefon mi pořád zvoní,“ přiznává skromně. „Je to neuvěřitelné.“ Kapitán juniorského týmu z Acadie-Bathurst, který kdysi sázel góly, se v profesionálním hokeji proměnil v roli hráče do čtvrté lajny. A právě v ní teď září. Viel ale nezapomíná, odkud přišel. Tvrdá hra, souboje u mantinelu, emoce - to všechno k jeho stylu patří.

Ve třetím zápase si například „vyšlápl“ na Connora McDavida, což nezůstalo bez odezvy. Na konci utkání shodil rukavice s Vasilijem Podkolzinem. „Ani nevím, jak to začalo. Prostě přišel a šli jsme do toho,“ krčí rameny. Je přesně tím typem hráče, kterého v play-off chcete mít.

Trenér ví, co v něm má 

Zajímavé je, že ještě nedávno byl devětadvacetiletý rodák z quebeckého Rimouski často jen náhradníkem. Po příchodu do Anaheimu ale dostal šanci — a chytil ji pevně do rukou. Trenér Joel Quenneville oceňuje především jeho energii: „Přináší týmu osobnost. Dává důležité góly a je velmi efektivní.“ A nejen to. Spolu se spoluhráči zastává i těžké defenzivní úkoly proti největším hvězdám soupeře. McDavidovi a spol. se tak dostává maximální pozornosti a pečlivého bránění. A když navíc přijde šance, hráč jako Viel dokáže udeřit — a nejen pěstí do soupeřova obličeje.

