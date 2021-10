Virtuóz s chátrajícím tělem. Kučerov přijde o dva měsíce, Tampu z bídy nevyvede

Do už tak zhusta popsané zdravotní karty mu přibyl další zápis. Operace v dolní polovině těla. Nikita Kučerov kvůli čerstvému zranění přijde o osm až deset týdnů. Nepomůže Bolts v nelehkých časech, kdy obhájci Stanley Cupu častěji smutní, než slaví. Nastupovat bez Kučerova pro ně není nic nového. Ruský hokejista v posledních letech strávil víc času na marodce než na ledě, a to i přes fakt, že letošní vyřazovací boje dohrával kvůli zlomenému žebru ve speciální ochranné vestě.

Kučerov je génius. Jeden z nejlepších "plejerů" své generace.

Má fantastickou střelu, díky úžasnému přehledu umí narýsovat dokonalou přihrávku. Když ho vidíte, jak manévruje s pukem na holi, přijde vám, že se s hokejkou už musel narodit. Ostatně jeho umění mu vyneslo dva prsteny pro šampiona NHL i ty nejprestižnější individuální ceny.

Zároveň je osmadvacetiletý forvard také tvrďák. Snese spoustu ran, často se dostává do hledáčku soupeřů. Ozývají se hlasy, že je na ledové ploše často bitý nejen kvůli hvězdnému statusu, ale také několika kontroverzním zákrokům, jež mu na záda přišily terč.

I sebeodolnější borec ale není nerozbitný stroj. A Kučerov to poznává na vlastní kůži. Menší či větší zdravotní trable pronásledují rodáka z Majkopu od roku 2015, kdy si narazil rameno o brankovou konstrukci, poté co ho smetl kanadský gólman Corey Crawford.

Poslední dva roky je to ovšem extrém. Kučerov přišel o celou minulou základní část, když podstoupil operaci kyčle. Ten příběh určitě už znáte, Tampa umístila svou největší hvězdu na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a pak čelila podezření z obcházení platového stropu.

V očích mnoha fanoušků to totiž vypadalo tak, že se Kučerov zázračně uzdravil těsně před play-off. Jenže plán léčby a rehabilitace byl schválen NHL a vítěze Hart Trophy z roku 2019 stálo ohromné úsilí vrátit se do akce.

Mezi mantinely pak exceloval. Jako by vůbec nepauzíroval. Takové comebacky umí jen ti nejlepší z nejlepších, předváděl je třeba Mario Lemieux. Kučerov cestou za stříbrným pohárem posbíral 32 bodů, podruhé za sebou byl nejproduktivnějším mužem klíčové fáze sezony.

Kraloval i přes fakt, že od závěru konferenčního finále nastupoval se zlomeným žebrem. O to obdivuhodnější jeho výkony byly. Kdo se ovšem těšil na to, jak bude "Kuch" válet v ročníku 2021-2022, do něhož měl vstupovat konečně zdravý, rychle přišel o iluze.

Stačily tři mače a fenomenální křídlo opět dolétalo.

Osudný moment. Kučerov opouští říjnový mač s Washington Capitals:

V roce 2021 Kučerova na kluzištích nejspíš už neuvidíme. Pro Lightning je to neveselá zpráva z toho důvodu, že po řadě změn na soupisce zatím nesbírá body v obvyklém tempu. Kdyby se teď postupovalo do play-off, svěřenci Jona Coopera by ostrouhali.

Zábleskem lepších zítřků budiž poslední vystoupení party kolem kapitána Stevena Stamkose a univerzála Ondřeje Paláta. Tučňáky z Pittsburghu přejela 5:1, Palát byl první hvězdou večera. Dnes v noci se úřadující mistři pokusí poprvé vyhrát doma.

