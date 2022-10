Vítej doma, vousáči! S Burnsem zacloumalo video

Za velkou louží umí udělat obří show. Ať už jde o cokoliv. Specialitou jsou okamžiky, kdy se do arény vrací borec, co v ní strávil obří kus kariéry. Už když Carolina odcestovala do San Jose, musel Brent Burns přemýšlet, jaké to asi bude.

Nebylo to asi takové, jaké to očekával. Bylo to mnohem lepší. Pro San Jose to byl první domácí zápas sezony, fanoušci tak byli natěšeni na maximum. Taky naplnili svůj domácí stadion do poslední sedačky.

Mnozí si možná mohli připadat, že cestovali časem. Snad větší půlka osazenstva totiž na sobě měla právě Burnsův dres. A když šel na rozbruslení, všichni mu tleskali. Co na tom, že oblékal dres soupeře.

V San Jose se totiž stal legendou. Obří plnovous, jedenáct sezon a téměř osm set zápasů. Asi nic o něm neřekne víc. V Kalifornii se stal ligovou superstar, ve svých nejlepších letech byl považován za nejlepšího beka ligy. Vždyť v roce 2017 vyhrál Norrisovu trofej.

To je ale pryč, Sharks se rozhodli jít jinou cestou a Burnse před sezonou vyměnili do Caroliny.

Když už byla hala kompletně naplněná a hráči byli na svých místech, pustilo se na kostce video, během kterého nezůstal snad nikdo, komu by tělem neprojela vlna emocí.

„Bylo to těžké. Věděl jsem, že to nebude nic lehkého. Celý den je nějaký divný,“ popisoval po zápase. „Už jenom přijít na stadion a vidět kluky od security, které jsem vídával roky. Snažíte se jít na vhazování, přitom se usmíváte na protivníky. Je super být zpátky a vidět všechny, kteří pro mě a mou rodinu tolik znamenali. Ale hokej? Dneska divné.“

Jak vidno, emoce pořádně zacloumaly i s ním. A to nejen po zápase, ale hlavně při videu na kostce. Ostatně, podívejte se sami.

Long-time San Jose Shark Brent Burns received the warmest of welcomes in his return to the Shark Tank. ???? #NHLFaceOff



Cc: @SanJoseSharks pic.twitter.com/QfMaUy6v90 — NHL (@NHL) October 15, 2022

