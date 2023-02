Vítězná série Detroitu trvá! Boston smetl Nashville

V noci na pátek bylo na programu osm utkání. Do hry se dostaly také celky s početnou českou účastí, avšak krajánci v barvách Bruins tentokrát nebodovali, ačkoliv Medvědi nadělili Nashvillu pět branek. Dařilo se především Dominiku Kubalíkovi, jehož dvě trefy znamenaly protáhnutí detroitské série výher na pět duelů. Celkem snadno si se svými soupeři poradily i Carolina a Seattle.

CAROLINA HURRICANES - MONTREAL CANADIENS

6:2 (2:1, 0:1, 4:0)

Třetí část v režii favorita

Hokejisté Caroliny potvrdili roli druhého nejlepšího týmu Východní konference, na domácím ledě jasně přehráli Montreal 6:2. Po dvou třetinách to však bylo vyrovnané utkání, avšak Hurikáni pak rozhodli čtyřmi góly. Hattrick nasázel útočník Seth Jarvis, jenž byl podle očekávání vyhlášen první hvězdou klání.

Branky a nahrávky

13. Kotkaniemi (Nečas, Burns), 15. Jarvis (S. Aho, A. Svečnikov), 43. S. Aho (de Haan, A. Svečnikov), 44. Jarvis (Burns, A. Svečnikov), 45. J. Staal (Martinook, Fast), 60. Jarvis (Stepan) – 4. Pezzetta (R. Pitlick, Ylönen), 36. Harvey-Pinard (Hoffman, Armia).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:48

Samuel Montembeault (MTL) – 35 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:23

Tři hvězdy utkání

1. Seth Jarvis (CAR) 3+0

2. Sebastian Aho (CAR) 1+1

3. Antti Raanta (CAR) 20 zákroků

COLUMBUS BLUE JACKETS - WINNIPEG JETS

3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Columbus překvapil

Columbus už není nejhorším týmem soutěže, doma totiž porazil 3:1 Winnipeg. Hosté se na konci první periody dostali do vedení, ale poté už pálili jen Blue Jackets. Vyrovnání obstaral Laine, načež ve třetí části se do kolonky střelců zapsali Johnson s Jennerem. Výtečný výkon podal gólman Korpisalo, který kryl 37 pokusů Jets.

Branky a nahrávky

30. Laine (A. Boqvist, J. Gaudreau), 50. K. Johnson (Roslovic, Bemström), 60. Jenner (Laine) – 20. Connor (Wheeler, Dubois).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 38 | Přesilová hra: 1/5 – 1/7 | Trestné minuty: 14 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00

David Rittich (WPG) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 57:53



Československá stopa v utkání

David Rittich (WPG) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 57:53

Tři hvězdy utkání

1. Joonas Korpisalo (CBJ) 37 zákroků

2. Patrik Laine (CBJ) 1+1

3. Kent Johnson (CBJ) 1+0

WASHINGTON CAPITALS - FLORIDA PANTHERS

3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Souboj sousedů pro Panthers

Ve Washingtonu se hrálo utkání dvou celků, které spolu sousedí v tabulce a zároveň bojují o play-off. Florida si po dvou třetinách vytvořila třígólový náskok, který domácí sice dotahovali, ale finiš patřil už hostům. Za Capitals se třemi asistencemi zaskvěl obránce Gustafsson, na body to ovšem celku z hlavního města USA nestačilo.

Branky a nahrávky

36. D. Strome (Oshie, E. Gustafsson), 54. Bäckström (E. Gustafsson), 58. Kuzněcov (Oshie, E. Gustafsson) – 10. Forsling (Luostarinen, Verhaeghe), 22. M. Staal (Montour, Verhaeghe), 28. Coli. White (Lundell), 38. Barkov (G. Smith), 59. Lundell, 60. Reinhart (Lundell).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:46

Sergej Bobrovskij (FLA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, Odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -4 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:12

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:12

Tři hvězdy utkání

1. Carter Verhaeghe (FLA) 0+2

2. Erik Gustafsson (WSH) 0+3

3. Aleksander Barkov (FLA) 1+0

NASHVILLE PREDATORS - BOSTON BRUINS

0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Dominance Bruins

Medvědi uspěli také na kluzišti Nashvillu, Predátory zasypali pěti brankami. Brzy otevřel skóre Marchand, na jehož trefu navázali Smith, Bergeron a Forbort. V 54. minutě zpečetil vítězství Bostonu v poměru 5:0 útočník Trent Frederic.

Branky a nahrávky

3. Marchand (Bergeron), 22. Cr. Smith (McAvoy), 29. Bergeron (H. Lindholm, Hall), 32. Forbort (N. Foligno, Grzelcyk), 54. Frederic (N. Foligno, H. Lindholm).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 18 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Jeremy Swayman (BOS) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:24

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:26

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:51

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 12:40

Tři hvězdy utkání

1. Jeremy Swayman (BOS) 28 zákroků

2. Patrice Bergeron (BOS) 1+1

3. Nick Foligno (BOS) 0+2

CALGARY FLAMES - DETROIT RED WINGS

2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Kubalík dvakrát skóroval

Detroit se dotahuje na pozice, které by zaručovaly play-off, Red Wings totiž vyhráli popáté za sebou. Tentokrát uspěli v Calgary i díky dvěma trefám Dominika Kubalíka, jenž byl zvolen druhou hvězdou utkání. Tři body zapsali Tyler Bertuzzi a Dylan Larkin.

Branky a nahrávky

16. E. Lindholm (Backlund), 30. Dubé (R. Andersson) – 19. Kubalík (Bertuzzi, Oesterle), 23. Fabbri (Larkin, Perron), 36. Kubalík (Larkin, Bertuzzi), 39. Bertuzzi (Fabbri, Larkin), 44. P. Suter (Zadina, Chiarot).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Daniel Vladař (CGY) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 60:00

Magnus Hellberg (DET) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 59:56



Československá stopa v utkání

Daniel Vladař (CGY) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 60:00

Dominik Kubalík (DET) – 2+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:33

Filip Hronek (DET) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:33

Filip Zadina (DET) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:25

Tři hvězdy utkání

1. Tyler Bertuzzi (DET) 1+2

2. Dominik Kubalík (DET) 2+0

3. Dylan Larkin (DET) 0+3

ST. LOUIS BLUES - NEW JERSEY DEVILS

4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Blues vyhráli potřetí v řadě

St. Louis by rádo postoupilo do play-off, rozhodně ještě neřeklo poslední slovo! Hokejisté Blues tentokrát porazili New Jersey. Góly padaly především v první polovině střetnutí, po čtyřiceti minutách se šlo do kabin za stavu 3:2 pro domácí. Pojistku přidal v 52. minutě Schenn.

Branky a nahrávky

17. Bučněvič (Barbašev, O'Reilly), 24. Toropčenko (N. Walker, Parayko), 26. Kyrou (B. Schenn, Thomas), 52. B. Schenn (Kyrou, Thomas) – 18. Mercer (J. Boqvist, Severson), 29. Haula (Zetterlund, Šarangovič).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Mackenzie Blackwood (NJD) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 58:58



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:08

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Binnington (STL) 34 zákroků

2. Brayden Schenn (STL) 1+1

3. Jordan Kyrou (STL) 1+1

SEATTLE KRAKEN - PHILADELPHIA FLYERS

6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Seattle soupeři nedal šanci

Seattle bodoval potřetí v řadě. Tentokrát se mu povedlo porazit Philadelphii, která ale příliš velký odpor nekladla. Letci prohrávali po dvou třetinách už o pět branek, nelichotivé skóre korigoval ve třetím dějství Travis Konecny. Za domácí zářil především Yanni Gourde, který připsal dvě branky a asistenci.

Branky a nahrávky

4. McCann, 15. Gourde (Schultz, Tolvanen), 26. Schultz (Beniers, Eberle), 32. Bjorkstrand (Gourde, Oleksiak), 35. Gourde (Schwartz, Eberle), 51. Beniers – 41. Konecny (N. Cates, Provorov), 55. Konecny (N. Cates).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 19 | Přesilová hra: 2/3 – 0/1 | Trestné minuty: 11 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:42

Carter Hart (PHI) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 31:26

Samuel Ersson (PHI) – 9 zákroků, 2 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 28:34



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Yanni Gourde (SEA) 2+1

2. Justin Schultz (SEA) 1+1

3. Matthew Beniers (SEA) 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SAN JOSE SHARKS

2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Obrat ve třetí třetině

Dlouho to vypadalo, že si Žraloci nějaké body z Vegas odvezou. Po čtyřiceti minutách vedli o gól díky Barabanovovi, avšak ve 47. minutě se o vyrovnání postaral Cotter. Rozhodnutí přinesla poslední minuta řádné hrací doby, ve které se trefil Carrier. San Jose nepomohl ani výtečný výkon brankáře Kähkönena. Hosté zároveň byli velice nedisciplinovaní, avšak Golden Knights žádnou ze sedmi početních výhod nevyužili.

Branky a nahrávky

47. Cotter (Eichel), 60. W. Carrier (Stephenson, Theodore) – 38. Barabanov (Vlasic, Couture).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 26 | Přesilová hra: 0/7 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 24

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Kaapo Kähkönen (SJS) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:32



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 18:13

Tři hvězdy utkání

1. William Carrier (VGK) 1+0

2. Paul Cotter (VGK) 1+0

3. Kaapo Kähkönen (SJS) 36 zákroků

