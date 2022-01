Vítězné slzy českého debutanta! Dostál zkrotil Detroit a má klubový rekord

Braydena Traceyho čekal velký večer. Premiéra v NHL! Ještě k tomu proti jednomu z tradičních klubů, detroitským Red Wings. Jenže veškerou pozornost zámořských médií na sebe strhl jiný zelenáč. Ten v oranžovo-bílo-černé masce. Lukáš Dostál. To on teď zdobí titulní stranu oficiálního ligového serveru NHL.com, to na jeho adresu se vrší komplimenty a to o něm pojednávají reportáže. Právem, brněnský rodák lapil 33 střel a vytvořil nový klubový rekord Anaheimu. Kačery dovedl k výhře 4:3 po prodloužení.

Nejprve učiňme za dost zpravodajské povinnosti, Tracey odehrál přes devět minut a připsal si jednu střelu na branku.

Teď už pojďme k muži, jemuž po vítězném debutu stékaly po tváři slzy. Štěstí, dojetí, úlevy.

K Dostálovi.

Ducks podržel během 65 minut hry 33 zákroky, při nájezdech byl perfektní a ani jednou neinkasoval. "O tomhle jsem snil už jako kluk. Ani jsem na ledě nebyl nervózní, užíval jsem si to," sdílel své pocity. Vyhlásili ho třetí hvězdou večera.

Ocenění si nepochybně zasloužil, vždyť odolal ostré palbě v závěru základní hrací doby (sedm ran za sedm minut), zvládl ošemetnou dovednostní disciplínu a navrch překonal anaheimský rekord v počtu chycených puků debutantem.

Na čele tabulky vystřídal trojici Frederik Andersen. Kevin Boyle a Michajl Štalenkov. Všichni, včetně poraženého finalisty z olympijského turnaje v Naganu, se kdysi uvedli 24 zásahy.

"Klubový rekord? Docela cool!" okomentoval Dostál, ještě nedávno gólmanský král finské Liigy, svůj počin.

Zatímco mezi třemi tyčemi byl poměrně suverénní, po rozhodujícím nájezdu Dostála přemohly emoce. "Když bylo po všem, začal jsem brečet. Bylo toho na mě nějak moc," prohodil sympatický brankář s plachým pohledem.

Puk mu po vyhrané premiéře přivezl Maxime Comtois, který se proti Rudým křídlům dočkal úvodní trefy sezony. "Lukáš vytáhl pár skvělých zákroků, vedl si výborně," pochválil Dostála. A nebyl sám, před nevysokým talentem smekl i kouč Dallas Eakins.

Dostálovi možná veškerá chvála utekla, protože vstřebával dojmy z večera, na který nikdy nezapomene. "Bylo to neuvěřitelné. O tomhle jsem snil jako kluk," vyznal se.

Když loni na podzim opouštěl Finsko, všem bylo jasné, že je jen otázkou času, kdy se objeví v NHL. Možná si musel počkat o trochu déle, než si největší optimisté mysleli, o to sladší debut to pro Dostála ale byl.

