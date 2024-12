Vítězný koktejl? Tučňáci oprašují recept! A přimíchali rekordních devět fíků

Ten obrázek s tučňákem v poloze „leháro“ ve sklence Martini známe s redakčními kolegy až důvěrně. Když Penguins vyhrají a navíc předvedou báječný hokej, přistane ve skupinovém chatu. Pittsburský fanoušek z našich řad zrovna slaví. Po čerstvé demolici nad montrealskými Canadiens je na něj zase ta pravá chvíle. Borci ze Steel City vyhráli už pošesté z posledních osmi mačů.

Ještě před pár týdny působil Pittsburgh bezradně a rezignovaně.

Příznivci populárního klubu, který má v sestavě od půlky osmdesátek prakticky nepřetržitě hokejové supermany, se mohli jen konejšit vzpomínkami na pět vyhraných poharů nebo úchvatnou sérii postupů do play-off.

Jenže nostalgie jim těžko mohla stačit, když mysl sžíralo vědomí toho, že na soupisce přece Pens stále mají vybrané ligové hvězdy, co časem bezesporu ozdobí hokejové nebe – Síň slávy.

Teď zase Tučňáci ukazují, že v silách kvalitního, byť poněkud starého kádru stále jsou velmi obstojné výsledky.

Šest výher z osmi partií a pouhé dva body od divoké karty? To je skvělá práce a této bilanci neubírá nic na kráse ani bučení, které zaskočilo Sidneyho Crosbyho při domácí porážce od coloradských Lavin

„Bylo to trochu překvapující,“ komentoval „Sid“ reakci publika. „Myslím, že byly chvíle, kdy jsme si to letos zasloužili, ale dnes to ten případ nebyl.“

Šlo o ojedinělé zklamání z poslední doby, která zase jednou dopřává podporovatelům Penguins důvody ke spokojenosti.

Co se v Pittsburghu změnilo, že se najednou vítězství kupí?

„Je to proces, co se nestane přes noc. Musíme dál pracovat na aspektech hry, které nám pomáhají vyhrávat. Stavět na nich, rozvíjet je a udržet si stabilní výkonnost,“ říká Crosby.

Kouč Mike Sullivan to rozvedl. Líbí se mu nasazení mančaftu, už nepůsobí vyčpěle, to je naprosto fundamentální předpoklad úspěchu. Kvituje, že také fungují přesilovky.

Vyšlo mu i šachování sestavou, spojení i rozdělení největších es. Nejčerstvější dojem je impozantní.

Do receptu na vítěství, na rozdíl od Martini, nepatří olivy (jednu má na hokejce i onen relaxující tučňák), nýbrž fíky. A naposledy jich přimíchala Sullivanova skvadra hned devět.

Žádný jiný klub v této sezoně nedal za večer tolik branek! Čekali byste před měsícem, že rekord vytvoří zrovna Pens, o kterých se psalo místo jako o rovnocenných soupeřích o sparing partnerech?

Hattrick si vychutnal Bryan Rust.

První lajna s Crosbym a Rickardem Rakellem brala 11 bodů! Kapitán předjel v historickém pořadí nahrávačů Gordieho Howea (1 026 asistencí).

Teprve čas ukáže, jestli jde o jen o záchvěv, ozvěnu starých dobrých časů, nebo o legitimní návrat mezi právoplatné adepty na postup do play-off. Jedno je ovšem jisté už teď. Pokud Pittsburgh opět poleví a podlehne profesorskému hokeji, nebude mít ve Východní konferenci šanci.

Do vyřazovacích bojů může směle kandidovat až 13 klubů, hra na půl plynu se neodpouští.

Pak je totiž na místě glosovat hokej v podání Pens jiným obrázkem s drinkem než tím titulním s koktejlovou sklenkou.

Na zdraví!

PS: Pokud někomu v titulku chybí slovíčko „pohled“ či snad „glosa“, klidně si je přimyslete. Bude to trefné.

