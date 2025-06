Vladař a setrvání v Calgary? Stále jednáme, říká GM

Dan Vladař stále nemá smlouvu a Calgary Flames musí řešit, co dál. Český gólman se v dubnu jasně vyjádřil, že by rád zůstal. Klub měl podobný postoj. Jenže do otevření trhu s volnými hráči zbývají méně než dva týdny a situace zůstává bez konkrétního posunu.

„Mluvíme s jeho zástupci a zjišťujeme, jak to vidí,“ řekl generální manažer Craig Conroy pro Postmedia. „Jsme otevření, stejně jako on byl otevřený novému kontraktu. Ale obě strany se musí shodnout. Stále na tom pracujeme.“

Vladař má za sebou sezonu s největším vytížením v kariéře a velmi silný závěr. Po restartu sezony po 4-Nations FaceOff zaznamenal bilanci 6-1-1 a na mistrovství světa předvedl výborné výkony, včetně čtyř startů s úspěšností přes 95 %. To vše může hrát roli při jednáních – ať už v Calgary, nebo jinde.

Flames mají pod platovým stropem prostor, ale dlouhodobě se v NHL zdráhají investovat vyšší sumy do náhradních brankářů. Vladař by se navíc mohl poohlížet po týmu, kde by dostal větší prostor, tedy i lepší šanci nominovat se do kádru pro olympijské hry v roce 2026.

Jeho současná dvouletá smlouva s cap hitem 2,2 milionu dolarů brzy vyprší. Statisticky zapsal v 30 startech bilanci 12-11-6, průměr 2,80 gólu na zápas a úspěšnost 89,8 %. Mnoho jeho zápasů připadalo na druhé dny v back-to-back sériích.

Trenér Ryan Huska po sezoně ocenil jeho přínos. „Mluvíme hodně o Wolfiem a jeho skvělé sezoně, ale Dan v tom sehrál velkou roli taky. Měli jsme výborné duo, které nám dávalo šanci každý večer.“

Pokud by Vladař odešel, Flames se mohou opřít o Devina Cooleye, který má nově jednocestnou smlouvu, ale jeho forma v závěru AHL sezony nebyla přesvědčivá. Externě se spekuluje například o jménech jako Jake Allen, Alexandar Georgiev nebo Ilja Samsonov. Možností je také návrat Ivana Prosvetova z KHL.

Dan Vladař zatím čeká. Calgary také. Ale čas běží.

