Vladař dovedl Flyers k výhře na ledě Islanders! St. Louis si zastřílelo v Anaheimu

4. dubna 7:15Jan Šlapáček
Zámořská NHL měla dneska v noci klidnější režim a hrálo se pouze ve dvou arénách. Flyers vyhráli na ledě Islanders, St. Louis zaskočilo Anaheim.
Tvrdá bitva o play-off v Metropolitní divizi skončila vítězstvím Philadelphie. Flyers se oklepali ze včerejší porážky proti Detroitu a na ledě Islanders předvedli výkon, který po zásluze přinesl dva body. Skvěle zahrál Matvej Mičkov (1+2), v brance znovu zářil Dan Vladař.
Pořádné překvapení se zrodilo v Anaheimu. Ducks duel vůbec nezvládli a prohráli vysoko 2:6. St. Louis se v Západní konferenci přiblížilo k play-off, aktuálně ztrácí tři body.
New York Islanders - Philadelphia Flyers
1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
36. Pageau (Barzal, Holmström) – 14. Tippett (Sanheim), 16. Bump (Mičkov, Cates), 23. Mičkov, 50. Sanheim (Mičkov, Bump).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81 %, odchytal 52:50
Daniel Vladař (PHI) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:49
Daniel Vladař (PHI) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Matvej Mičkov (PHI) - 1+2
2. Alex Bump (PHI) - 1+1
3. Travis Sanheim (PHI) - 1+1
Anaheim Ducks - St. Louis Blues
2:6 (2:3, 0:2, 0:1
Branky a nahrávky
2. Poehling (McTavish, Zellweger), 17. Viel (Poehling, Helleson) – 6. R. Thomas (Broberg, Parayko), 12. Holloway (Neighbours, R. Thomas), 19. Berggren (Suter), 24. Suter (Tucker, Neighbours), 37. Parayko (Dvorský, Kyrou), 42. Holloway (R. Thomas, Broberg).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 6 OG, úspěšnost 79,3 %, odchytal 59:43
Joel Hofer (STL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:34
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 6 OG, úspěšnost 79,3 %, odchytal 59:43
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:51
Tři hvězdy utkání
1. Philip Broberg (STL) - 0+2
2. Robert Thomas (STL) - 1+2
3. Ryan Poehling (ANA) - 1+1