Vladař dovedl Flyers k výhře nad Bruins, Ottawa prohloubila krizi Toronta

1. března 6:54Jan Šlapáček
Další hrací den tentokrát čítal hned třináct zápasů a dočkali jsme se hromady zajímavých výsledků a výkonů. Výborně se prezentoval Dan Vladař, který trápil střelce Bostonu a dovedl svůj tým k výhře 3:1. Ottawa pak zvládla kanadský souboj a vyhrála v Torontu jednoznačně 5:2.
Klíčovým hráčem Flyers byl v zápase proti Bostonu znovu Dan Vladař. Český brankář si připsal šestadvacet úspěšných zákroků, inkasoval pouze jednou a dotáhl svůj tým k vítězství 3:1.
Další tvrdou ránu od reality dostali hokejisté Toronta, kteří tentokrát nestačili na Ottawu a po olympijské pauze prohráli všechny tři zápasy. Senators naopak odehráli solidní duel a zaslouženě vyhráli 5:2.
Svou sílu znovu potvrdilo Buffalo, které po včerejší výhře nad Floridou uspělo i na ledě Tampy. Sabres o svém vítězství rozhodli de facto v první třetině, nakonec zápas skončil výsledkem 6:2.
Produktivní byl v noci i Martin Nečas, který si při výhře Colorada připsal dvě asistence.
New York Rangers - Pittsburgh Penguins
3:2sn. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
30. Zibanejad (Trocheck, J. Miller), 43. T. Raddysh (Gavrikov, Brisson), rozh. náj. Trocheck – 3. Mantha (E. Karlsson, Rust), 22. Shea (Clifton, Lizotte).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 16 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 65:00
Stuart Skinner (PIT) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 64:37
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků
2. Mika Zibanejad (NYR) – 1+0
3. Taylor Raddysh (NYR) – 1+0
Philadelphia Flyers - Boston Bruins
3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Branky a nahrávky
44. Konecny (Dvorak, Drysdale), 52. Drysdale (Konecny, Dvorak), 60. Couturier (Cates) – 54. McAvoy (H. Lindholm, Zacha).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:48
Jeremy Swayman (BOS) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:59
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:48
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:29
Tři hvězdy utkání
1. Daniel Vladař (PHI) - 26 zákroků
2. Travis Konecny (PHI) - 1+1
3. Christian Dvorak (PHI) - 0+2
San Jose Sharks - Edmonton Oilers
5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky
9. Celebrini (W. Smith), 12. Misa (Toffoli), 18. Goodrow (Ostapchuk, Klingberg), 46. Wennberg (Kurashev, Ferraro), 50. Muchamadullin (Eklund, Misa) – 15. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 36. Bouchard (McDavid, Ekholm), 43. Frederic (Savoie), 48. Walman (McDavid, Bouchard).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 58:15
Yaroslav Askarov (SJS) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:48
Tři hvězdy utkání
1. Šakir Muchamadullin (SJS) - 1+0
2. Connor McDavid (EDM) - 0+3
3. Michael Misa (SJS) - 1+1
St. Louis Blues - New Jersey Devils
1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky
59. Bučněvič (Suter) – 26. Meier (Pesce, L. Hughes), 40. Hamilton (J. Hughes, Markström), 60. Hischier (Bratt, C. Brown).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 56:49
Jacob Markström (NJD) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) - 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:23
Šimon Nemec (NJD) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:56
Tři hvězdy utkání
1. Timo Meier (NJD) - 1+0
2. Jacob Markström (NJD) - 25 zákroků
3. Pavel Bučněvič (STL) - 1+0
Columbus Blue Jackets - New York Islanders
3:4pp. (1:0, 2:3, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
3. Lundeström (Fabbro, Miles Wood), 24. Marchment (Coyle, Werenski), 39. Fantilli (Werenski) – 32. Anders Lee (Mayfield, Pageau), 32. Pageau, 38. Mayfield (Barzal), 62. Holmström (DeAngelo, Barzal).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 26 | Přesilová hra: 0/0 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 61:47
Ilja Sorokin (NYI) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 61:47
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:24
Tři hvězdy utkání
1. Simon Holmström (NYI) – 1+0
2. Zach Werenski (CBJ) – 0+2
3. Scott Mayfield (NYI) – 1+1
Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks
3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
40. C. Makar (MacKinnon, Nečas), 48. Brindley (Malinski, D. Toews), 59. C. Makar (MacKinnon, Nečas) – 7. Bedard (Bertuzzi, Teräväinen).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 15 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Spencer Knight (CHI) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 58:11
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:05
Tři hvězdy utkání
1. Gavin Brindley (COL) - 1+0
2. Cale Makar (COL) - 2+0
3. Mackenzie Blackwood (COL) – 14 zákroků
Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators
2:5 (1:1, 1:4, 0:0)
Branky a nahrávky
3. Rielly (Matthews, McCabe), 34. Nylander (Laughton, Maccelli) – 11. Chabot (B. Tkachuk, Cozens), 24. Cozens (Chabot, Zetterlund), 34. Batherson, 36. Batherson, 37. Cozens (Stützle, Sanderson).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 27 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Joseph Woll (TOR) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 35:50
Anthony Stolarz (TOR) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 23:54
Linus Ullmark (OTT) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Cozens (OTT) - 2+1
2. Drake Batherson (OTT) - 2+0
3. Thomas Chabot (OTT) - 1+1
Montreal Canadiens - Washington Capitals
6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
1. Caufield, 15. Caufield (Suzuki, Struble), 33. Matheson (Z. Bolduc, Newhook), 37. K. Dach (Suzuki), 57. Suzuki, 59. J. Evans – 14. Ovečkin (Beauvillier, Chisholm), 53. Ovečkin (D. Strome, Beauvillier).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00
Charlie Lindgren (WSH) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 58:52
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:23
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:28
Tři hvězdy utkání
1. Cole Caufield (MTL) - 2+0
2. Nick Suzuki (MTL) - 1+2
3. Alexandr Ovečkin (WSH) - 2+0
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres
2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
37. James (Bjorkstrand, Hedman), 46. Hedman (D. Raddysh) – 6. Dahlin (Power), 7. Norris (Doan, Metsa), 9. Norris (Byram, Benson), 16. T. Thompson (Krebs, Dahlin), 22. Metsa, 44. Tuch (Dahlin, Quinn).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 35 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 28 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 9 zákroků, 5 OG, úspěšnost 64,3 %, odchytal 21:54
Jonas Johansson (TBL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 38:06
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:41
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:36
Tři hvězdy utkání
1. Rasmus Dahlin (BUF) - 1+2
2. Josh Norris (BUF) - 2+0
3. Zach Metsa (BUF) - 1+1
Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings
5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Branky a nahrávky
15. Hall, 20. Sebastian Aho (Gostisbehere, Jarvis), 23. Robinson (W. Carrier, S. Walker), 43. Gostisbehere (Blake, Hall), 46. Blake (Hall, Gostisbehere) – 39. Edvinsson (DeBrincat, Larkin), 40. P. Kane (Seider, Compher).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00
Cam Talbot (DET) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Shayne Gostisbehere (CAR) – 1+2
2. Taylor Hall (CAR) – 1+2
3. Frederik Andersen (CAR) – 27 zákroků
Los Angeles Kings - Calgary Flames
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
36. Laferriere (Byfield, T. Moore), 60. Kempe (Panarin).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 29 | Přesilová hra: 0/0 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Dustin Wolf (CGY) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 58:33
Česká a slovenská stopa
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:21
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45
Tři hvězdy utkání
1. Anton Forsberg (LAK) – 29 zákroků
2. Alex Laferriere (LAK) - 1+0
3. Trevor Moore (LAK) - 0+1
Dallas Stars - Nashville Predators
3:2pp. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
37. W. Johnston (Benn, J. Robertson), 46. Bastian (Harley), 62. J. Robertson (Heiskanen, W. Johnston) – 15. Bunting (Matthew Wood, Evangelista), 16. Stamkos (Evangelista).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 61:37
Juuse Saros (NSH) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 61:39
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) – 1+1
2. Wyatt Johnston (DAL) – 1+1
3. Nathan Bastian (DAL) – 1+0
Seattle Kraken - Vancouver Canucks
5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
8. Dunn (Stephenson), 11. Stephenson (Larsson, Schwartz), 34. Eberle, 52. Eberle (Stephenson, Dunn), 57. Eberle (McCann, Oleksiak) – 29. Öhgren (Garland, P. Joseph).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Kevin Lankinen (VAN) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:37
Česká a slovenská stopa
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:30
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 23:59
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Eberle (SEA) - 2+1
2. Chandler Stephenson (SEA) - 1+2
3. Vince Dunn (SEA) - 1+0
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.