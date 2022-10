Vladař má novou smlouvu! Calgary si jej pojistilo do roku 2025

Mladý český gólman podepsal s předstihem novou smlouvu s Flames. Danu Vladařovi po letošním ročníku vyprší tříletý kontrakt, který podepisoval ještě se Sweeneym v Bostonu. Nyní si však vyjednal v kanadském městě mnohem lepší platové podmínky.

Dan Vladař nakoukl do NHL v barvách Bostonu Bruins. Medvědi jej do svého celku draftovali v roce 2015, tehdy šel talentovaný gólman jako čtvrtý Čech v pořadí za Zachou, Zbořilem a Chlapíkem.

Dlouhou dobu byl spolehlivým článkem především na farmě v Providence, kde odváděl solidní výkony. V NHL dostal poprvé čuchnout v play off 2020, kdy v zápase s Tampou odchytal téměř polovinu utkání a z 15 střel pustil tři branky. Další sezonu dostal šanci v pěti utkáních.

V létě 2021 přišla výměna, kdy Boston získal 3. kolo draftu 2022 a Calgary gólmana s potenciálem. V průběhu následujícího ročníku si spolehlivý Vladař uzmul pozici dvojky a byl důležitou součástkou kanadského celku.

Spokojenost ze spolupráce panuje na obou stranách, i proto už má pětadvacetiletý gólman v kapse smlouvu, která začíná v příští sezoně a bude platná až do roku 2025. Rodák z Prahy si výrazně polepší především platově. Doteď bral 750 tisíc dolarů, díky novému kontraktu si ročně přijde v průměru na 2,2 miliony dolarů.

„Miluju tohle město, fanoušky i celou organizaci," uvedl pro klubový web Vladař. „Myslím si, že v týmu máme něco speciálního. Jsem spokojený v kabině vedle Markyho. Navíc mám velmi rád trenéry gólmanů. Výměna sem je opravdu to nejlepší, co se mi mohlo stát.“

Pětadvacetiletý gólman má v NHL odchytáno zatím 29 duelů a stále na sobě pracuje. „Pokaždé, když chytám zápas, tak se ze sebe snažím vydat maximum. Když vím, že nebudu na zápas v bráně nebo máme trénink, tak dělám vše pro to, abych se zlepšil a abych to ukázal v zápasech. V každém utkání chci dát našemu týmu větší šanci na výhru, než tomu bylo například týden předtím. To je můj cíl,“ poodhalil Vladař.

Český brankář letos naskočil zatím do dvou utkání, a to proti Edmontonu a Buffalu. Od Olejářů sice obdržel tři góly z 29 střel, ale dovedl svůj tým k vítězství. Na dvě třetiny se objevil v brankovišti i proti Buffalu, jenže prohře svého celku nezabránil.

Share on Google+