Vladař trhá papírové předpoklady na kusy. A Češi mají brankářský luxus

23. října 16:00Tomáš Zatloukal
Může se stát jedničkou klubu NHL někdo, kdo celou kariéru má úspěšnost zákroků nižší, než by se podle analytických modelů očekávalo? Dan Vladař má k tomu parádně našlápnuto! Že dříve zaostával za očekávanou porcí lapených puků... to teď ve Philadelphii nikoho netrápí, Vladařovi i tak věřili a zatím si mohou radostně mnout ruce.
Jistě, je brzy.
Ale nepochválit Vladaře za báječný start v novém působišti?
To by bylo přezíravé.
K Flyers zamířil s tím, že větří šanci konečně se stát v NHL gólmanem číslo 1. Zprvu se zdálo, že se bude muset popasovat s dvěma konkurenty ze starého světa – Samuelem Erssonem a Ivanem Fedotovem.
Jenže ruský čahoun byl ve Philly odepsán. A krátce před sezonou se cesty Letců a borce, který se ukázal být pro GM Dannyho Briera přešlapem, definitivně rozešly. Fedotov zamířil k Modrokabátníkům z Columbusu.
Zbyl tu tedy česko-švédský duel.
A Vladař v něm zatím jednoznačně vítězí! Pražský rodák dosud odchytal čtyři mače, tři vyhrál, průměr stlačil hluboko pod dvě branky na zápas (1,75) a zároveň vyšrouboval úspěšnost zákroků k 93 procentům!
Při hře za vyrovnaného počtu hráčů dokonce na hodnotu 95,57 ze 100. Přitom očekávanou měl o 2,36 (!) procenta nižší.
This season, the Flyers are awarding the guy they choose player of the game with a @bernieparent mask. Tonight, after win No. 1, team captain Sean Couturier (2G, 2A) deferred the honor to goalie Dan Vladar. pic.twitter.com/jRsg0uzIhn
— Flyers Alumni (@FlyersAlumni) October 14, 2025
„Chytá velmi solidně, má za sebou báječný kemp,“ smeká kouč Rick Tocchet. „Jedno z nejpříjemnějších překvapení startu sezony,“ hodnotí novinář Sam Carchidi.
Sám gólman je ve z Letců hodně spokojený: „Všichni mě tu přijali s otevřenou náručí. Zatím si to tady fakt užívám. Když se mi v létě naskytla příležitost sem jít, měl jsem rychle jasno.“
Nedávno si vysloužil ocenění pro hráče zápasu, čímž je u Flyers nově helma, jakou nosíval Bernie Parent. Bílá maska s drobnými logy, skoro jako vystřižená z hororu.
A co Ersson?
Ten se zkraje sezony nepotkal s formou. Zatím kryl sotva 85 procent střel soupeřů. „Ale je to kvalitní brankář,“ podporuje ho Vladař.
„Jasně, chtěl bych chytat často, ale je tu také Samuel. A naším společným cílem je vyhrát co nejvíce zápasů,“ dodal. Nesobecky, sympaticky.
Vladařovy výkony jsou dobrou zprávou i pro repre, byť zrovna v brankovišti trenéra Radima Rulíka bota netlačí.
Lukáš Dostál, to bude pro OH takřka jistě jednička. Na další posty se ovšem kromě očekávaných jmen typu Karla Vejmelka či Petra Mrázka přihlásili „Darth Vladar“ a také Jakub Dobeš, aktuálně statisticky nejlepší český maskovaný muž v NHL.
