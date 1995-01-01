NHL.cz na Facebooku

NHL

Vladař ze zámoří: Nabídek jsem měl víc, Philadelphia mi dávala největší smysl

7. listopadu 0:22

Redakce NHL.CZ

Philadephia je prý městem, o kterém se říká, že je pohřebištěm gólmanů. Brankář Daniel Vladař má zatím opačný názor. Stává se totiž oblíbencem fanoušků tamních Flyers. Philadelphia solidně rozjela sezonu NHL a velký podíl na tom má právě český brankář.

Proč si vybral tenhle klub NHL, kdo je jeho největším parťákem v týmu, co říká na svoji aktuální dobrou formu, a jak se mu žije na nové adrese? Daniel Vladař exkluzivně z NHL pro nhl.cz... ↓

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Loupežník Binnington chtěl Ovečkina okrást o jeho jubilejní puk

6. listopadu 17:17

Nejlepší mašina na góly? Kačeři! Obrany soupeřů párají i bez Granlunda se Stromem

6. listopadu 15:30

Pozval bývalé spoluhráče na večeři, na ledě už to tak slavné nebylo

6. listopadu 12:00

Pochroumaní Canucks hlásí první návrat, vrátil se kapitán Hughes

6. listopadu 9:05

nhl.cz doporučuje

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04

Hertl: Každé auto ve Vegas má naše logo. McDavid ho zaskočil, radost mu dělá Slavia

30. října 17:56

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.