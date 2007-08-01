Vladařova letecká show pokračuje! Byl rozdílovým faktorem, naší čichací solí, smeká kouč

1. listopadu 16:30Tomáš Zatloukal
Tipli byste si, že českým gólmanům bude za říjen vévodit Dan Vladař? Vždyť konkurence je silná a nad tím, jak to pražskému rodákovi půjde v novém působišti, visel otazník. Ale je to tak, Vladař zatím zastiňuje osvědčené borce a přeskočil už i ostravskou kometu v kleci montrealských Canadiens Jakuba Dobeše. V rámci NHL je třetí podle průměru branek a druhý v procentuální úspěšnosti zákroků.
Rázný odpich.
Přesně to Dan Vladař potřeboval v jeho novém angažmá. Ve Philly, která vzkvétá pod koučem Rickem Tocchetem.
A že se čahounovi s osmdesátkou se přesně takový start povedl! Až takový, že už mu Tocchet dává zátěžové zkoušky, aby viděl, čeho všeho je bývalý kasař bostonských Medvědů a calgarských Plamenů schopný.
Nasadil ho třikrát za sebou.
Ani tak Vladař neuhnul ze své normy v právě rozehrané základní části - nepustil ani jednou více než dvě branky.
A Tocchet pochválit umí. Nepřehání to, ale řídí se heslem komu čest, tomu čest.
Jen si přečtěte, co řekl po čtvrtečním mači proti Nashvillu. "Byl to rozdílový hráč, chytal fakt skvěle. Dvě třetiny jsme byli mátožní, ale on se nás z té letargie dostával."
Tocchet použil přirovnání k čichací solí. Mezi hokejisty tuze oblíbeného povzbuzovadla, které by probralo snad i mrtvého. A Vladař prý tak zafungoval na Flyers.
"Byl neuvěřitelný," smekl i Trevor Zegras, jediný, kdo předčil Vladaře v pořadí hvězd večera. Díky třem bodům.
"Podržel nás hlavně v prvních dvou třetinách, než jsme se konečně dostali do tempa," shodoval se s Tocchetem.
Vladař dělá podobně znamenitý první dojem jako právě Zegras (Hlavně se neztrapnit, přál si Zegras. Ve Philly exceluje, má víc bodů než jakýkoliv Kačer | NHL.CZ) a dokládá to i klubová kritika.
Vladař je teprve druhým gólmanem Letců, kterému se povedlo vstoupit do sezony čtyřmi výhrami na domácím ledě. Navázal na Martina Birona (dokonce šest triumfů) a jeho počin ze sezony 2007/08.
Populární Kanaďan byl (nejen) u Flyers solidním brankářem, býval na něj spoleh.
A někoho takového ve Philadelphii potřebují jako sůl. Čichací.
Vladař zatím ukazuje, že jí může být. Vždyť už lapil přes 6 gólů oproti očekáváním vycházejícím z analytického modelu. Připočtěte si průměr hluboko pod dva góly a úspěšnost k 94 procentům.
Asi se nedivíte, že se rychle stal oblíbencem fanoušků... Tak jen tak dál!
