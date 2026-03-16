Vladařova nadvláda! Vyhrál trofej pro MVP Letců, ohromil Gretzkyho a maže Tučňáky

21. dubna 19:20Tomáš Zatloukal
Poklonu od Waynea Gretzkyho? To překoná jen máloco. Patrně nejlepší hokejista všech dob před pár dny smekl před českým reprezentantem Danem Vladařem, když označil čahouna z Prahy za svého černého koně v boji o Hartovu trofej. To, že si jednička Letců z Philadelphie zaslouží být v souvislosti s neprestižnější individuální poctou zmiňována, pak tvrdí třeba i uznávaní novináři Jeff Marek a Greg Wyshynski. Vladař každopádně na vavřínech neusíná, svůj přínos pro mančaft ukazuje také v play-off.
Vůbec poprvé chytá ve vyřazovacích bojích coby gólman číslo 1.
Vděčí za to především dvěma mužům - philadelphskému GM Danielu Brierovi, který si téměř dvoumetrového kliďase "vyčíhl" u calgarských Flames a přivedl ho do otevřeného boje o brankoviště Letců.
A také sobě. Vždyť si poradil s konkurencí a hlavně obstál i v náročném finiši základní části, kdy potvrdil, že je základním stavebním kamenem pro úspěch podceňovaného mančaftu.
A byť ani jednou z 52 zápasů neudržel čisté konto, vyhlásili Flyers právě pražského rodáka svým nejužitečnějším hráčem za dlouhodobou fázi sezony. Vladař, kterému kdekdo nevěřil kvůli nepřesvědčivým analytickým údajům, si tak vysloužil cenu pojmenovanou po Bobbym Clarkovi.
Kanadské legendě. Ještě větší ikona, Gretzky, ho pak zařadil do debaty o ocenění pro MVP celé ligy. "Byl celý rok excelentní!"
Jestli potřebuje spojení předčít očekávání v hokejovém slovníku novou definici, je Vladařovo entrée u Letců horkým kandidátem.
A golem z matičky měst svůj vliv na týmové výkony ukazuje i v play-off. V prvním kole, které nabízí vyhrocenou bitvu o Pensylvánii s nenáviděnými rivaly z Pittsburghu.
Philly se povedlo dvakrát vyloupit led Tučňáků a Vladař měl na tom velkou zásluhu. Při druhé partii ukončil své čekání na premiérový shutout v černo-oranžovo-bílém dresu, kryl všech 27 střel.
Podstatný byl kromě jeho zákroků také ještě jeden moment.
To když zneškodnil úvodní nápor domácích a povzbudil pár slovy spoluhráče u střídačky. "Jsme v pohodě, oddechněte si..." Okamžik vypíchl kouč Letců Rick Tocchet, který mluvil o ne zrovna optimálním výkonu jeho svěřenců a zároveň smekl před Vladařem.
Jeho vůdcovstvím. Jistotou, kterou přenáší na ostatní. A tím, že partu kolem Seana Couturiera v těžkých chvílích podržel.
A tak se Vladař zapsal do klubové kroniky jako teprve druhý maskovaný muž, co v bojích o Stanley Cup vymazal arcisoky ze Steel City.
Po bok Martina Birona, našincům známého třeba jako dvojka Dominika Haška či muž, kterého kyselovkou překonal Tomáš Hertl. A byl to právě Biron, kdo kdysi vychytal ve holešovické Sportovní hale pražskou Spartu.
Tu Spartu, kde Vladař jako teenager působil.