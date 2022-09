Vladařovo léto? Cesty s přítelkyní, co nenávidí létání, i nejtvrdší dřina v Praze

Když vám Dan Vladař poví, že během okurkové sezony vyrazil do Dubaje i Milána, těžko vás napadne, že jeho partnerka Andrea Vosecká nesnáší létání. Ale je to tak, pro bývalou tenisku a nyní modelku není přesun letadlem zrovna oblíbenou kratochvílí. "I tak ale rádi cestujeme, poznáváme nové kultury, rozšiřujeme si obzory," prohodil výtečně naladěný gólman, poté co se vrátil do Calgary a zapojil se do přípravy. S gustem se rozvyprávěl o svém létě i roli, která mu u Flames připadá.

Itálie Vladaře hodně zaujala.

Vyrazil tam na fotbal, nicméně ještě větší dojem než slavná Serie A na něj udělal jižanský životní styl. "Mají tam siestu. To znamená, že od dvou do šesti je všude zavřeno, nezajdete si ani na jídlo. Tamní atmosféru jsme si zamilovali, všichni působili tak odpočatě," sdílel český čahoun své postřehy.

S Voseckou se vydali i do Spojených arabských emirátů. Možná si prohřát kosti před drsnými mrazy, kterými je Calgary pověstné.

"Byl to skvělý způsob, jak oslavit mé pětadvacáté narozeniny. Bylo tam ohromné teplo, totální opak zdejší zimy," prohodil Vladař, který stihl během týdnů volna i výlety, k nimž k Vosecké radosti letadlo nepotřeboval. "Cestovali jsme po Česku, třeba po jižní Moravě, chtěli jsme lépe poznat místa, odkud naše rodiny pochází."

Kromě rozličné turistiky naplnila Vladařovo léto především úmorná dřina. Podle klubového webu Plamenů na sobě makal doma v Praze ještě intenzivněji než kdykoliv dřív. Věren slovům kouče Darryla Suttera o tom, že potřebuje, aby každý z hráčů byl ve jménu týmového úspěchu o 10 procent lepší než naposledy.

Vladař je známý pracant. Do pozice náhradníka Jacoba Markströma se dostal nejen díky talentu, ale také zásluhou píle, učenlivosti a charakteru. Neuráží se, není náladový, umí přijmout kritiku a proměnit ji v motivaci být lepší. V přípravných duelech zatím válel, pozorovatelé se shodují, že je v náramné formě.

V minulém ročníku zvládl 23 mačů, zastavil 90,6 procent puků, dvakrát soupeře vymazal. Rostl herně i lidsky, ukázal, že se ambicioźní klub nespletl, když mu kurážně svěřil úkol krýt Markströmovi záda. Pro Flames představuje ideálního parťáka pro švédskou hvězdu, kterou časem nejspíš nahradí slibný Kanaďan Dustin Wolf.

Ten ale ještě sezonu, dvě hráčského vývoje na farmě potřebuje, sedět na střídačce by mu nepomohlo a na zápasy NHL ještě nemá. Alespoň tak vidí Wolfa autor známého blogu The Win Column.

Když Vladař vypráví o svých letních dobrodružstvích, kdekoho by napadalo, že se mu nebude chtít zpátky do mnohdy náročného kolotoče jménem NHL. Rychle vás vyvede z omylu: "Poslední dva týdny jsme měli už sbaleno, protože jsme se nemohli dočkat, až se vrátíme do Calgary."

Ač si moc užíval Dubaj, Milán i Česko, byl ohromně natěšený, až zase bude čapat puky s ohnivým céčkem na prsou. Přijímá post Markströmova záskoku, ale to neznamená, že by cokoliv vypustil. Naopak, při každé šanci, kterou mu Sutter dá, touží předvést co nejlepší výkon. Pomoct týmu, nezklamat důvěru.

"Mám radost z toho, jak jsem v minulém ročníku posunul svou hru. Bylo úžasné se učit od "Markyho". V tomhle se pro mě nic nemění, ale samozřejmě chci chytat ještě lépe a trochu na něj zatlačit. Tak, abychom oba pomohli mančaftu vyhrát co nejvíc zápasů. Kdykoliv mě bude potřeba, budu připravený."

Jeho přístup nejlépe vystihuje poslední věta z rozhovoru pro klubový web: "Jsem vděčný za každou příležitost ukázat se." Pokoru by mohl vyučovat, což by si ale stejně při své skromnosti netroufl. Každopádně jeden snadno pochopí, proč je "Vlady" Sutterovým oblíbencem. S takovým borcem jednoduše chcete pracovat.

Nová sezona ukáže, kde je Vladařův výkonnostní strop. Když se rozhlédnete napříč NHL, věčně dvojkou dost možná být nemusí.

