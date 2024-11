Vladařův konkurent září. Wolf je skvělý, usmívá se trenér

Calgary Flames našli svého gólmanského hrdinu. Dvaadvacetiletý Dustin Wolf předvádí famózní výkony, které mu zajišťují pevnou pozici mezi nejlepšími nováčky v NHL. Jeho poslední výkon proti New York Islanders, kdy v nájezdech pomohl k výhře 2:1, jen podtrhl jeho skvělou formu. Pro Dana Vladaře, českého brankáře Flames, to ale znamená výraznou konkurenci v boji o brankoviště.

Od začátku sezony si Wolf připsal bilanci 7-2-1, přičemž se může pochlubit skvělou procentuální úspěšností zákroků (.925) a průměrem 2,36 obdrženého gólu na zápas. Tyto statistiky ho řadí mezi top osm brankářů, kteří letos odchytali alespoň pět utkání.

K tomu přidejme lapených neuvěřitelných 8,19 gólů nad očekávání (GSAx), což z něj činí lídra mezi nováčky.

Wolf si v posledních pěti zápasech udržuje fenomenální formu. Jeho série zahrnuje vítězství nad Montrealem Canadiens, kdy kryl 24 střel a pomohl k výhře v prodloužení, a heroický výkon proti Nashville Predators, kde zastavil všech 29 střel a vychytal čisté konto. Jeho úspěšnost zákroků se v těchto zápasech pohybovala mezi 91,7 % a 100 %, což potvrzuje jeho klíčovou roli v týmu Flames.

Dustin Wolf is making his mark on the league ????‍♂️@NHLFlames | #Flames pic.twitter.com/XBbJtoQBzP