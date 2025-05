Vlna z Ruska míří do NHL. Někteří mají jasno, další váhají

Finále KHL mezi Lokomotivem a Traktorem skončilo, ale pro několik jeho hlavních aktérů začíná jiný zápas – o místo v NHL. Skauti ze zámoří měli finálovou sérii pod drobnohledem a někteří hráči teď zvažují přestup, jiní už mají jasno. O několika jménech informuje Sergey Demidov z webu RG.org.

Nejrychleji se rozhodl Dmitrij Simašev, obránce Lokomotivu a šestka draftu Arizony z roku 2023. Po zisku Gagarinova poháru oficiálně potvrdil, že míří do Utahu: „Vyhráli jsme Gagarin Cup a hodně jsem se naučil. Teď můžu v klidu říct – ano, odcházím do NHL,“ řekl podle RG.

Simašev odehrál v play-off všech 21 zápasů, ale často figuroval jako sedmý bek. V základní části nasbíral šest bodů. V NHL se od něj čeká, že začne v AHL, ale klub s ním počítá do budoucna. Zajímavostí je, že během přenosu finále byl zachycen při přátelské konverzaci s obráncem Utahu Michajlem Sergačovem.

Zcela jiná situace panuje u Maxima Šabanova, ofenzivní opory Traktoru. Se 67 body v základní části a 20 v play-off si řekl o pozornost. Podle ruského RG ho sledují Vegas i Pittsburgh. Jenže hráč zůstává zdrženlivý: „Možná o tom budu přemýšlet, možná ne. Všechny moje myšlenky byly na to, abych měl dobrou sezónu s Traktorem. Nečtu, co o mně kdo píše, a neposlouchám, co říká,“ prohlásil ještě před finále.

Šabanov je volný hráč, a pokud zvolí dobře, může v NHL uspět. Vegas má sice zájem, ale prosadit se tam není jednoduché. Pittsburgh by mohl být vhodnější destinací s větším prostorem pro rozvoj.

Větší otazník visí nad Daniilem Butem, dvacetiletým křídlem Lokomotivu a jedním z největších ruských talentů posledních let. V základní části dal 9 gólů a přidal 19 asistencí, ale v play-off ztratil formu a finále proseděl. Po sezoně přiznal: „Nevím ještě. Dobře si to rozmyslím. Ještě nepadlo konečné rozhodnutí.“

Reálně to vypadá, že zůstane doma. Jeho otec Anton But je trenérem Lokomotivu a podle všeho bude chtít, aby syn pokračoval v Rusku alespoň další sezonu. Utah, který má Buta pod smlouvou, si počká.

Do NHL má blízko Maxim Berezkin, klíčový útočník Lokomotivu. Ve 23 letech je považován za připraveného, jeho smlouva v KHL končí 31. května. V základní části zaznamenal 42 bodů, v play-off přidal 9 gólů. Oficiální oznámení zatím nepřišlo, ale přestup se očekává. Vzhledem ke své postavě (193 cm, 96 kg) a stylu hry by mohl sedět týmům s důrazem na hru u brankoviště – spekuluje se hlavně o zájmu Edmontonu.

Složitější výchozí pozici má Vitalij Kravcov, který se už třikrát pokusil o kariéru v NHL. Po letošní sezoně, ve které zaznamenal 58 bodů v základní části, ale v play-off zklamal (7 bodů), je jeho jméno znovu ve hře. RG ale upozorňuje, že by měl nejdřív potvrdit stabilní výkonnost v KHL, než se znovu pustí do zámoří. Možné nabídky z NHL může dostat, ale role v první nebo druhé formaci, kterou by si přál, není pravděpodobná.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+