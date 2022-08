Vokoun vzpomíná na Nashville: Parádních deset let

Brankář Nashvillu? Mnoho z fanoušků by asi okamžitě vypálilo jméno Juuse Sarose nebo Pekky Rinneho, avšak byl to Tomáš Vokoun, kdo jako první stanovil spoustu klubových rekordů. Šlo o zápasy v základní části i v play off. Ty časy jsou ale dávno pryč a někdejší český gólman sleduje dění vpovzdálí.

V roce 2007 byl totiž vyměněn na Floridu, kde strávil čtyři sezony, aby pak kariéru zakončil v Pittsburghu a Washingtonu.

„Do Nashvillu jsem se dostal ve dvaadvaceti a tehdy jsem ani nevěděl, jestli si NHL zachytám,“ vzpomíná. „Když si mě tehdy vybrali na rozšiřovacím draftu, změnilo mi to život. V podstatě si ale na žádný špatný zážitek nevzpomenu.“

Vokoun se usadil s rodinou na jihu Floridy, nicméně neznamená to, že na Predators zapomněl. Ba naopak. Tým pečlivě sleduje a všímá si, jakou ušel cestu.

„Když tam hokej začínal, lidé do toho byli zbláznění, bylo to něco nového a něco jiného,“ popisoval. „Pak ale přišlo na řadu období, kdy to bylo nic moc a fanoušky jsme ztráceli. Klub koupili místní a co s ním udělali… Neskutečné, zvlášť růst fanouškovské základny.“

Fanoušci už nějakou dobu v brankovišti nevidí jeho, ale finského fantoma Juuseho Sarose. Sedmadvacetiletý gólman se během pár let stal jedním z nejlepších v lize, což dokazuje i nominace na Vezinovu trofej.

„Je velice dobrý,“ přitakává Vokoun. „Patří mezi deset nejlepších gólmanů ligy, s přehledem. Je neskutečně rychlý, má skvělé reflexy a obecně jeho výkony jsou úžasné. Kdyby byl o pět centimetrů vyšší, byl by asi nejlepším brankářem v lize.“

Vokoun teď žije jenom dvě hodinky letadlem od svého osudového města a občas se stane, že si na zápas zaletí a pozdraví své staré známé. Jak se říká, stará láska nerezaví.

„Dlouho jsem si myslel, že Nashville bude mým domovem, ale věci se mění a stala se jím Florida,“ pokrčil rameny. „Ale jak říkám, v Nashvillu jsem žil deset let a mám jen ty nejlepší vzpomínky. Celému městu i týmu přeju jen to nejlepší.“

