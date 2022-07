V našem seriálu, mapujícím nejzajímavější volné hráče před středečním otevřením trhu, jsme se už podívali jak na útok, tak obranu. Nyní zbývá pokrýt už jen ty hvězdy, kterým během zápasů do obličeje příliš vidět není – brankáře.

Darcy Kuemper (Colorado Avalanche)

Nejžhavějším brankářem na trhu bude bez pochyby Darcy Kuemper. Pro letošního vítěze Stanley Cupu nezbylo v Coloradu po výměně Aleksandara Georgijeva místo a dvaatřicetiletý gólman tak bude muset zamířit jinam (nejvíce se mluví o Washingtonu). Kuemper přitom měl bok po boku s Pavlem Francouzem dobrou sezónu. Po celý ročník držel průměr obdržených branek okolo 2,5 a procentuální úspěšnost neklesla pod devadesát procent. V Coloradu se ale rozhodli vsadit na mladší krev.

Ilja Samsonov (Washington Capitals)

Že by Kuemper měl zamířit právě do Capitals, o tom svědčí i rošády generálního manažera týmu z hlavního města Briana MacLellana. Ten se totiž zbavil hned obou svých gólmanů. Zatímco Vítka Vaněčka ale alespoň vytrejdoval do Devils, Ilja Samsonov nakonec přes všechna ujištění nedostal ani kvalifikační nabídku a bude tak volným zbožím. Svérázný Rus neměl letos dobrá čísla, s průměrem tři branky na zápas měl v základní části úspěšnost lehce pod devadesáti procenty. V pěti zápasech play-off to sice vytáhl alespoň na 90,2 %, jeho divoká nátura mu i tak rozhodně plusové body nepřidá.

Jack Campbell (Toronto Maple Leafs)

Třicetiletý Američan se v letošní sezóně poprvé v Torontu dostal i na pozici jedničky a nepodával špatné výkony. Bohužel i on doplatil na zákulisní obchody a po úterním oznámení klubu o získání Matta Murrayho z Ottawy pro něj v týmu není místo. Campbell tak jde na trh po sezóně, ve které měl v základní části průměr 2,64 branky/zápas a úspěšnost 91,4 %. Psychicky ale neunesl play-off a v sedmi zápasech mu úspěšnost klesla pod devadesát procent a dostával přes tři branky na zápas. Bude tak zajímavé, kdo v NHL na něho vsadí.

Thomas Greiss (Detroit Red Wings)

Šestatřicetiletý veterán měl v jednatřiceti utkáních průměr téměř 3,7 branky na zápas, úspěšnost jen lehce nad 89 procenty a ani tentokrát nepomohl Detroitu projít do vyřazovací části soutěže. Meziročně je to propad o téměř jeden celý gól a přes dvě procenta, co se úspěšnosti týče. Zdá se tedy, že nejlepší léta má už za sebou a moc možností mu nezbývá. Nejvíce se v souvislosti s jeho jménem mluví o Buffalu nebo Torontu, kde by měl dělat dvojku Kuemperovi.

Braden Holtby (Dallas Stars)

Holtbyho v závěru základní části zastavilo zranění v dolní části těla, kvůli kterému musel vynechat i celé play-off, pro které byl primárně koupen (Dallas nevěřil, že Jake Oettinger náročnou část sezóny zvládne). K vidění tak dvaatřicetiletý vítěz Stanley Cupu sezóny 2016/17 byl jen ve čtyřiadvaceti zápasech, kde měl průměr 2,78 branky na zápas a úspěšnost lehce nad 91 procenty. Dobrá sezóna to tedy nebyla a zranění přišlo v asi tu nejhorší možnou chvíli. Ačkoliv letos vyhrál ocenění Zákrok sezóny, novináři pro něho v NHL už místo nevidí.

