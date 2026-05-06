Volno pro Andersena. A záskok si vedl skvěle!

10. června 11:37Jiří Lacina
Víceméně se s tím počítalo, že pro čtvrté finále se možná neobjeví v bráně Frederik Andersen. Muž zmiňovaný před startem závěrečného souboje v souvislosti s Conn Smythe Trophy, je trochu obětí ofenzivní série. Inkasoval postupně pět, tři a čtyři branky, v minulém utkání byl střídán a napočtvrté se neobjevil v brankovišti vůbec.
O důvodech se spekulovalo, zraněný by ale být neměl. Nebo přinejmenším ne vážně. Andersen se každopádně neobjevil ani na střídačce a Ron Brind’Amour vysvětlil proč.
„Pokud mu chcete dopřát pauzu, tak mu ji musíte dát se vším všudy. Podle mě, když se obléká a prochází tím vším, tak mu to vlastně nedá volný večer. To je všechno,“ vysvětlil kouč Canes.
Současně dodal, že Andersen utrpěl tvrdší hit od Barbaševa, nicméně podle všeho je jeho první brankář zdravotně v pořádku. Rozhodnutí dopřát Dánovi odpočinek bylo spíš taktické.
Šanci dostal Brandon Bussi, který toho za poslední dva měsíce moc neodchytal. Naposledy nastoupil po otřesné druhé třetině ve třetím finále. Mužstvo Hurricanes se ve třetím dějství neuvěřitelně zvedlo, srovnalo z 0:4 na 4:4, v prodloužení ale nakonec padlo. Byly to první Bussiho minuty v play off. Další přidal v úterý a po skončení se radoval.
„Je fajn pomoct týmu k výhře. V budoucnu, ať se stane cokoli, jsem připraven jít na led,“ slíbil Bussi, jemuž kryl z lavičky záda Pjotr Kočetkov.
Sedmadvacetiletý brankář, stažený zhruba před rokem z waiver listiny, se stal jedním z nejpozitivnějších příběhů v NHL. V únoru prodloužil s klubem o tři roky na 1,9 mil. za sezónu.
V úterý to nebyl úplně hollywoodský příběh. Američan inkasoval třikrát z jednadvaceti střel, se spoluhráči se po ztrátě vedení 2:0 a 3:1 třásl o výsledek, Jordan Staal ale nakonec znovu strhnul zápas na stranu Hurricanes a série je vyrovnaná 2:2. Bussi potvrdil, že je spolehlivým záskokem.
Čeká nás tedy minimálně šest zápasů. Pokud Carolina vystoupá až na vrchol, Bussi si finálovými výkony zasloužil právo mít své jméno na poháru.