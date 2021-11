Voráček, Laine, gól! Columbus se konečně dočkal, vousatý Čech nadchl i nájezdem

"Patrik Laine? Ten snad dává góly, jen když nejsem na ledě," na oko si postěžoval Jakub Voráček po nedávné výhře nad Ostrovany. A měl pravdu, sedm zápasů platilo, že finský kanonýr nabídky kladenského mazáka neproměňoval. A pak to přišlo, po náramném pasu se Laine opřel do puku a napálil puk do sítě Ďáblů. "Počkal jsem si na něj a poslal mu kotouč. A ta jeho bomba byla smrtící," jásal Voráček, letní posila Modrokabátníků.

Dvě pohledné asistence a rozhodující nájezd k tomu?

Tak přesně na takovou show čekali fanoušci od chvíle, co Voráček do Columbusu přišel. Těšili se, jak bude svými lahůdkovými přihrávkami zásobit parťáky a bude dirigentem přesilových her.

Což o to, Voráček v první sedmičce mačů ukázal pár záblesků, celkem posbíral pět bodů, ale dominantní výkon si schoval až pro "brány pekelné." V Prudential Center je totiž jako doma, s Letci z Philadelphie v ní hrával často a tradičně se mu tam daří.

Voráček tentokrát "překabátil" defenzívu New Jersey hned dvakrát a pak se mu to povedlo i s nejistým gólmanem Scottem Wedgewoodem. Bekhendovou kličkou mu nedal sebemenší šanci, byť sám mluvil o štěstí.

"Přišlo mi, že tuší, že se chystám střílet mezi nohy, tak jsem stáhl puk do bekhendu a těsně přehodil jeho beton. Bylo to jen tak tak," povídal "Voras" do mikrofonů zámořských novinářů. Byla na něm znát úleva, nájezd proměnil po čtyřech letech.

"Poslední dobou mi to nepadalo, ale v minulosti jsem měl, když přijde řeč na nájezdy, pár dobrých sezon," prohodila jedna z očekávaných opor české repre na olympiádě.

Voráček okomentoval i další dvě akce, díky nimž se dostal do trojlístku hvězd večera. A díky nimž se zlepšil v Prudential Center na 15 bodů za posledních 10 partií.

Jak to bylo s Laineho trefou? "Původně jsem chtěl přihrát na hráče, co sjížděl do předbrankového prostoru. Jenže byl obsazený," přiznal. Díky svému vyhlášenému přehledu našel lepší řešení.

Počkal si na Laineho a ... "Zafungovalo to," těšilo dvaatřicetiletého forvarda, který i ve staronovém působišti dál nosí hustý vous.

Přesilovkový zásah Olivera Bjorkstranda mu připomněl časy ve Philly a kombinace, které u Flyers sehrával s Claudem Girouxem a Scottem Hartnellem. "Když si puk vyměníte dost rychle, střelec pak ani nemusí vyslat nějakou dělovku," míní "Voras".

Bjorkstrandovi stačilo, samozřejmě s trochou nadsázky, být ve správný čas na správném místě a "trefit zařízení".

Pro Voráčka je čerstvý výkon parádním impulsem a také skvělou reakcí na mírnou, byť adresnou kritiku od hlavního kouče Blue Jackets Brada Larsena. Určitě mu bylo jasné, že Columbus od něj žádá víc. A tak to doručil.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

