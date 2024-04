Voráček prodělal 12 otřesů mozku! Dál si však nechává otevřené dveře

Kvůli následkům otřesu mozku hrál naposledy v listopadu 2022, přesto Jakub Voráček dál dává určitou šanci tomu, že by se ještě mohl na led vrátit...

„Kariéru ještě nekončím, i když to aktuálně vypadá, že na 99 procent už hokej hrát nebudu. To se ale ví už několik měsíců a od té doby se situace nijak nezměnila. Pořád si nechávám otevřené dveře. Nechci končit a pak zase oznamovat, že se vracím,“ řekl Voráček pro web Sport.cz.

Reagoval tím na informaci CNN Prima News, že už se na led nevrátí.

Pro CNN Prima News prozradil, že prodělal hned dvanáct otřesů mozku! „Čtyři byly takové těžší a osm menších,“ uvedl 34letý forvard, který odehrál v NHL 1058 zápasů za Columbus a Philadelphii. Zaznamenal v nich 806 bodů za 223 branek a 583 nahrávek.

Dosud poslední zápas absolvoval 4. listopadu 2022. V dresu Columbusu nastoupil v rámci NHL Global Series ve finském Tampere proti Coloradu a ve třetí třetině utrpěl zranění hlavy po zásahu hokejkou od Drydena Hunta.

V aktuální sezoně se vrátil do mateřského Kladna, kde od podzimu pomáhal Rytířům jako mentor. Jágrův tým sice po základní části skončil potřetí v řadě poslední, v baráži ale opět uhájil extraligovou příslušnost, když přehrál Vsetín 4:0 na zápasy.

„Jarda mi v září zavolal, jestli pomůžu. Rozhodl jsem se, že na částečný úvazek to zkusím. Baví mě to moc. Uvidíme, co bude do budoucna,“ prozradil světový šampión z roku 2010 a bronzový medailista z MS 2011.

