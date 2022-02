Voráček rozhodl prodloužení v Buffalu. Marty St. Louis se vítězného debutu nedočkal

Konečně to tam padlo. Jakub Voráček v letošním ročníku sbírá jednu asistenci za druhou, gólově zůstával do dnešního dne na číslovce jedna. Nyní na ledě Buffala se dočkal podruhé a hnedka to byla branka vítězná, jelikož padla v prodloužení. První zápas v noci odtrénoval v Montrealu Martin St. Louis, který se však vítězství nedočkal.

BUFFALO SABRES - COLUMBUS BLUE JACKETS

3:4pp. (0:1, 2:0, 1:2 - 0:1)

Voráček rozhodl prodloužení

Zápas v Buffalu dokráčel po vyrovnaném průběhu do prodloužení, kde české fanoušky potěšil Jakub Voráček. Český útočník se prosadil krásnou střelou a vstřelil druhý gól v této sezóně.

Branky a nahrávky

24. Dahlin (Jokiharju, Thompson), 39. Okposo (Jankowski), 41. Tuch (Skinner, Thompson) – 10. Roslovic (Gavrikov, Fix-Wolansky), 45. Gaunce (Kukan), 55. Bjorkstrand (Laine, Voráček), 61. Voráček (Werenski, Jenner).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 34 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Tokarski (BUF) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:16

Elvis Merzlikins (CBJ) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:16



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) - 1+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:17



Tři hvězdy utkání

1. Jakub Voráček (CBJ) – 1+1

2. Rasmus Dahlin (BUF) – 1+0

3. Alex Tuch (BUF) – 1+0

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Ostudná prohra Bostonu

Carolina to na Boston umí a ukázalo se to i v dnešním zápase. Hurricanes byli lepším týmem a svému soupeři nasázeli šest gólů. Bruins si také pár šancí vytvořili, nicméně skvělý Frederik Andersen neudělal ani jednu chybu a udržel čisté konto.

Branky a nahrávky

9. Trocheck (Teräväinen, Svečnikov), 23. Svečnikov, 29. Aho (Teräväinen, Nečas), 35. Pesce (Fast, Staal), 42. Aho (Teräväinen, Svečnikov), 56. Staal (Skjei).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 43 | Přesilová hra: 0/4 – 2/4 | Trestné minuty: 15 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 37 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,0 %, odchytal 60:00

Frederik Andersen (CAR) – 34 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:23

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:00

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:09



Tři hvězdy utkání

1. Frederik Andersen (CAR) – 37 zákroků

2. Sebastian Aho (CAR) – 2+0

3. Teuvo Teräväinen (CAR) – 0+3

OTTAWA SENATORS - PITTSBURGH PENGUINS

0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Těsná výhra pro Pittsburgh

Zápasu v Ottawě vládli brankáři. Matt Murray proti svým bývalým spoluhráčům pochytal dvaačtyřicet střel a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Jeden kotouč však za svá záda pustil a to rozhodlo. Casey DeSmith na druhé straně totiž dokázal udržet čisté konto.

Branky a nahrávky

28. Carter (Letang), 60. Rust (Crosby).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 44 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (OTT) – 42 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,7 %, odchytal 58:44

Casey DeSmith (PIT) – 26 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:44

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:22



Tři hvězdy utkání

1. Matt Murray (OTT) – 42 zákroků

2. Casey DeSmith (PIT) – 26 zákroků

3. Jeff Carter (PIT) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - WASHINGTON CAPITALS

2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Washington uspěl v Montrealu

Martin St. Louis se vítězného debutu nedočkal. Washington zvládl skvěle vstup do utkání, vypracoval si solidní náskok a ten si následně zkušeně hlídal. Canadiens nicméně byli střelecky hodně aktivnější a neodehráli vůbec špatné utkání.

Branky a nahrávky

25. Pitlick (Anderson, Clague), 36. Caufield (Suzuki, Toffoli) – 6. Snively (Schultz), 6. McMichael (Eller, van Riemsdyk), 24. Hagelin (Fehérváry, Carlson), 26. Snively (Kuzněcov, Schultz), 59. Wilson (Snively, Kuzněcov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 44 – 23 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Cayden Primeau (MTL) – 10 zákroků, 4 OG, úspěšnost 71,4%, odchytal 25:18

Samuel Montembeault (MTL) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 31:44

Ilja Samsonov (WSH) – 42 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,5%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:40



Tři hvězdy utkání

1. Joseph Snively (WSH) - 2+1

2. Nick Suzuki (MTL) - 0+1

3. Josh Anderson (MTL) - 0+1

ST. LOUIS BLUES - NEW JERSEY DEVILS

4:7 (1:2, 2:0, 1:5)

Skvělá třetí třetina Devils

New Jersey po dvou třetinách prohrávalo na ledě St. Louis o jednu branku, v té třetí ale podalo výborný výkon a pěti góly vývoj utkání otočilo. Pro Blues hořká ztráta bodů.

Branky a nahrávky

16. Kostin (Sundqvist, Krug), 26. Schenn (Parayko, O'Reilly), 36. Faulk, 59. Schenn (Bučněvič) – 3. Subban, 16. McLeod (Severson, Vesey), 50. Šarangovič (Hischier, Smith), 52. Hischier (Subban, Šarangovič), 58. Vesey (Siegenthaler, Zacha), 59. Boqvist (Severson), 60. Hischier (Šarangovič).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 29 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 58:55

Jon Gillies (NJD) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Pavel Zacha (NJD) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:24



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) – 2+1

2. Brayden Schenn (STL) – 2+0

3. Jegor Šarangovič (NJD) – 1+2

CALGARY FLAMES - TORONTO MAPLE LEAFS

5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Pátá výhra v řadě pro Flames

Hokejisté Calgary znovu podali skvělý výkon a dokráčeli k páté výhře v řadě. O osudu rozhodla druhá třetina, ve které Flames skórovali hned pětkrát. Toronto vyslalo na branku soupeře osmačtyřicet střel, v brance skončily pouze dvě.

Branky a nahrávky

25. Mangiapane (Backlund, Coleman), 34. Hanifin (Andersson, Tkachuk), 34. Kylington (Hanifin, Backlund), 36. Lindholm (Gaudreau, Kylington), 42. Andersson (Tkachuk) – 24. Sandin (Nylander, Tavares), 46. Bunting (Matthews, Liljegren).

Statistické okénko

Střely na bránu: 26 – 48 | Přesilová hra: 1/8 – 0/6 | Trestné minuty: 12 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 46 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00

Jack Campbell (TOR) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:58



Československá stopa v utkání

Adam Růžička (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:16

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 04:17

David Kampf (TOR) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:54



Tři hvězdy utkání

1. Jacob Markström (CGY) – 46 zákroků

2. Mikael Backlund (CGY) – 0+2

3. Rasmus Andersson (CGY) – 1+1

COLORADO AVALANCHE - TAMPA BAY LIGHTNING

3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Souboj skvělých týmů ovládlo Colorado

Souboj mezi těmito týmy přinesl přesně to, co se očekávalo a to kvalitní podívanou. O kousek lepší bylo domácí Colorado, které také nakonec o jeden vstřelený gól vyhrálo. Avalanche bodovali v posledních osmnácti zápasech v řadě.

Branky a nahrávky

3. Landeskog (Rantanen, Toews), 7. Toews (Kadri, Johnson), 22. Ničuškin (Burakovsky) – 11. Kučerov (Point, Rutta), 36. Point (Sergačjov, Palát).

Statistické okénko

Střely na bránu: 47 – 38 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 44 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,6 %, odchytal 56:46



Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (TBL) – 0+1, +2 účast, 1 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:55

Jan Rutta (TBL) – 0+1, 0 účast, 1 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:36



Tři hvězdy utkání

1. Devan Toews (COL) – 1+1

2. Valerij Ničuškin (COL) – 1+0

3. Brayden Point (TBL) – 1+1

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+