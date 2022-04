Voráček tentokrát skóroval! Trefili se i Pastrňák s Nečasem

Dneska v noci se českým hokejistům poměrně dařilo! Ke svým čtyřiapadesáti asistencím přidal šestý gól v ročníku Jakub Voráček, který se prosadil proti Tampě. Do sítí soupeřů se trefili i David Pastrňák a Martin Nečas.

Martin Nečas (Carolina Hurricanes)

Proti New Jersey se dokázal střelecky prosadit Martin Nečas, který šikovně tečoval kotouč na levém kruhu a ten zapadl až do branky. Pro českého hokejistu to byl čtrnáctý gól v tomto ročníku.





David Pastrňák (Boston Bruins)

Čtyřicátý gól v sezóně vstřelil David Pastrňák. Český útočník využil skvělé přihrávky Taylora Halla, který ho našel před brankou a Pastrňák po rychlé kličce do bekhendu překonal Tokarskiho.





Jakub Voráček (Columbus Blue Jackets)

Místo asistencí tentokrát přišla na řadu vstřelená branka! Jakub Voráček si udělal prostor pod pravým kruhem, dostal ideální přihrávku a střelou z první rozvlnil síť. Pro Voráčka to je šestý přesný zásah v sezóně.





Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New York Islanders - Washington Capitals 5:1

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:58

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57

Vítek Vaněček (WSH) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:31

Boston Bruins - Buffalo Sabres 5:0

David Pastrňák (BOS) – 1+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:49

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:14

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6:3

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:29

Pavel Zacha (NJD) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:00

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 5:2

Ondřej Palát (TBL) - 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:31

Erik Černák (TBL) - 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:32

Jakub Voráček (CBJ) - 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:24

Colorado Avalanche - Nashville Predators 4:5sn.

David Rittich (NSH) – 42 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 65:00

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 5:4pp.

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+