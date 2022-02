Voráček uťal rekordní střelecké sucho: Jsem příliš starý na to, aby mě trápily šňůry bez gólů

30 mačů čekal na vstřelenou branku. A pak to přišlo. Jakub Voráček nabral rychlost ve středním pásmu, vlétl do útočné třetiny a střelou zápěstím z pravého kruhu propálil Dustina Tokarskiho v kleci buffalských Šavlí. Parádní zásah! A navrch s puncem vítězné trefy. Českého mazáka okamžitě obklopil hrozen spoluhráčů, "Voras" efektní krasojízdou prodloužení! "Mám z toho gólu radost z prostého důvodu, přinesl nám výhru," těšilo vousatou oporu Modrokabátníků z Columbusu.

Kdo by čekal, že Voráčkovi ve chvíli, kdy puk napnul síť za Tokarskim, rázem spadl obrovitý balvan ze srdce, pletl by se.

Kladenského patriota pranic netrápilo, že od půlky listopadu čekal na chvíli, až se po jeho ráně rozsvítí červené světlo. "Na to už jsem příliš starý, abych si lámal hlavu střeleckým suchem. Nestalo se mi to poprvé. Rozhodně mě nijak nesvazovalo, že jsem tak dlouho neskóroval."

Voráček připomněl, že delší střelecký půst ještě nezažil, nicméně jedním dech dodal, že mu to skutečně nedělalo vrásky. "Říkal jsem si, že to časem přijde. A taky jsem si opakoval, že dokud budu hrát svůj hokej, vždycky pomůžu klukům nějakou asistencí nebo třeba něčím jiným."

Panika, to zkrátka není slovo, co by patřilo do Voráčkova slovníku. I díky tomu patří k respektovaným lídrům. A mimochodem, přesnými pasy Columbusu opakovaně vtrhl trn z paty, s 29 přihrávkami je suverénně nejlepším tvůrcem hry Blue Jackets. I přes nikterak dramatické vytížení.

Voráček zařídil výhru 4:3 po prodloužení gólem a asistencí:

Průměrně hrává k 17 minutám (momentálně nastupuje v druhé brázdě s Colem Sillingerem a Oliverem Bjorkstrandem), třeba kapitán Boone Jenner dostává večer co večer dvacetiminutové porce. Mimochodem, jen on je produktivnější než "Voras". Těsně.

I přes vše vyřčené je potřeba přiznat, že Voráčkův gólový účet je jednoduše příliš skromný. Dva zářezy na pažbu za 43 mačů? Od hráče s takovou gáží (letos si vydělá 7,5 milionu dolarů) je to málo. Ke cti ale známému srdcaři slouží, že na střelbu nezanevřel. Nešidí ji.

Zápěstím to zkouší pravidelně, ostatně je čtvrtým nejpilnějším střelcem Modrokabátníků. Jen to procento úspěšnosti je u jeho palby nízké. Nejnižší ze všech columbuských hráčů, co v této sezoně aspoň jednou skórovali. Otevře teď Voráček stavidla?

O pár branek bohatší konto by mu nepochybně slušelo, byť v mnoha jiných ohledech si vede přinejmenším chvalitebně.

