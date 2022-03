Voráček vyrovnal v posledních sekundách, Vladař odchytal skvělé utkání proti Avalanche

Dnešní program toho z českého pohledu příliš nepřinesl, své fanoušky nejvíc potěšili Jakub Voráček a Dan Vladař. Český útočník vstřelil třetí gól v sezóně a v posledních sekundách poslal zápas Columbusu s Bostonem do prodloužení (v nájezdech posléze rozhodl David Pastrňák). Skvěle si v noci však počínal Dan Vladař, který dovedl Calgary k výhře na ledě Colorada.

Jakub Voráček (Philadelphia Flyers)

Třetí gól v sezóně v opravdu důležitý moment! Columbus při hře bez brankáře bojoval o vyrovnání, a to také nakonec přišlo. Jakub Voráček z vrcholu pravého kruhu vystřelil a puk propadl až do branky. Na časomíře přenosu zbývalo do konce 1,8 sekundy.





Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 4:3

Dominik Kubalík (CHI) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 15:07

Florida Panthers - Detroit Red Wings 6:2

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:24

Filip Zadina (DET) – 0+0, -1 účast. 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:37

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:46

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 4:6

David Kämpf (TOR) – 0+0, -2 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 13:16

Washington Capitals - Seattle Kraken 5:2

Vítek Vaněček (WSH) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:12

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 4:5sn.

Jakub Voráček (CBJ) - 1+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:23

David Pastrňák (BOS) - 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:35

Tomáš Nosek (BOS) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:29

San Jose Sharks - Nashville Predators 0:8

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:50

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:11

Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:4pp.

Pavel Francouz (COL) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost zákroků 95,5 %, odchytal 39:10

Dan Vladař (CGY) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost zákroků 91,7 %, odchytal 60:37

