Voráčkův spoluhráč přijde o kemp. Nemáš očkování? Nechoď, uslyšel od Columbusu

Vedení Modrokabátníků dál tvrdě přistupuje k hráčům a členům realizačního týmu, kteří nejsou očkovaní proti koronaviru. Poté, co se před dvěma týdny rozloučilo s trenérským asistentem Sylvainem Lefebrem, adresovalo jasný vzkaz Zacu Rinaldovi. Známý brousek, co to umí lépe s pěstmi než s hokejkou, není vítán na tréninkovém kempu. Zkušený hokejista podepsal s ohijským klubem jednoletou dvoucestnou smlouvu za ligové minimum.

Setkání starých známých se odkládá.

Jakub Voráček se s Rinaldem dobře zná z Philadelphie, u Letců zažili čtyři společné roky. Když jednatřicetiletý forvard v srpnu kývl na onen roční kontrakt na 750 tisíc dolarů, zdálo se, že se brzy opět potkají v jedné kabině.

Možná k tomu v sezoně 2021/2022 dojde, ale pro tuto chvíli je Rinaldo v Columbusu persona non grata. Kvůli tomu, že za sebou nemá očkování proti viru, co podle údajů ze zámořského tisku zabil jen v USA přes 700 000 lidí, nesmí do tréninkového kempu Blue Jackets.

Že je důvodem právě absence očkování, potvrdil i klubový prezident John Davidson.

Rinaldo minulý týden vystoupil na akci krajně pravicové strany People's Party of Canada. Na mítinku dal jasně najevo svůj postoj k vakcínám proti koronaviru.

"Nejsem odmítač očkování, stejně tak neodmítám ani roušky. Jsem ale pro to, aby lidé měli volbu," pronesl. V Columbusu ale možnost volby nedávají. Chtějí v souladu s memorandem NHL, aby všichni členové realizačního týmu byli vakcinovaní. A vyžadují to také po hráčích.

Výsledkem je, že Rinaldo přijde o kemp s "áčkem" a bude se později hlásit v AHL (Cleveland Monsters).

Důrazný borec nastupoval v minulé sezoně za Calgary, stihl ovšem za Flames odehrát jen čtyři partie. Pro Modrokabátníky neměl být klíčovou posilou, spíš přišel v rámci dolaďování kádru. Otázkou je, zda za ně někdy nastoupí.

"Je to na něm, míč je na jeho straně hřiště," komentuje to Davidson.

