Vrací nás to zpátky do dětství, kvituje bráchu na pokoji Brady Tkachuk

16. února 14:50

Jiří Lacina

Olympiáda píše příběhy. Ty hokejové se bohužel nepsaly dlouhý tucet let. Po dvanácti letech máme znovu možnost přihlížet nevšedním setkáním. Třeba v kabině Kanady vedle sebe usedly generační hvězdy Sidney Crosby (38 let), Connor McDavid (29) a Macklin Celebrini (19).

Šatnu USA sdílí bratři Tkachukové.

O víkendu se americké hvězdy setkaly s chlupáčem Elmem, postavičkou ze Seasame Street, seriálu Sezame otevři se. Jedná se o populární, desítky let starý hraný vzdělávací seriál s prvky loutkového divadla a krátkých animovaných segmentů. Hlavní postavy jako Elmo jsou plyšové loutky, kombinované s lidskými herci.

Co se diváci skrze rozhovor s plyšákem dozvěděli?

Matthew a Brady Tkachukovi si olympiádu užívají. Což ostatně avizovali dlouho dopředu, když prohlásili, že by „hráli i na jezeře nebo v parku“. Matthew řekl, že reprezentovat USA pod pěti kruhy je „absolutní pecka“.

„Až do teď bláznivé. Absolutní bomba reprezentovat červenou, bílou a modrou,“ řekl Elmovi Matthew.

S kým bydlí? Pochopitelně s bráchou. Jediný problém je, že se Matthew moc nevyspí. „Chrápe jako blázen,“ práskl na mladšího Bradyho. „Takže teď musím jít spát, ale jinak je to skvělé,“ dodal.

Oba patří dle očekávání k tahounům USA. Matthew je s 5 body (0+5) za Austonem Matthewsem (3+2) druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Brady (2+1) je se dvěma góly za Matthewsem druhým nejlepším střelcem.

Jaromír Jágr věnoval ve své biografii Matthew Tkachukovi několik odstavců. Označil ho za týmového hráče a totálního profíka. Tátu Keitha, oba jsou ročník 1972, pochválil, že kluky skvěle vychoval.

Jak ale synové kdysi přiznali, kdy se sejde rodina, pořád velí máma.

Fakt, že jsou po letech znovu spolubydlící, si oba užívají.

„Vrací nás to zpátky do dětství,“ přiznal Brady Tkachuk.

 

