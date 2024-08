Vrána dostává šanci v NHL! Na zkoušku podepsal ve Washingtonu

Nejistá sázka na podpis v Severní Americe Jakubovi Vránovi nakonec vyšla! Český útočník zkusí své štěstí tam, kde mu to šlo nejlépe.

Ve Washingtonu podepsal zkušební kontrakt, zaujmout se pokusí na tréninkovém kempu.

Pro Vránu, kterého Caps draftovali v roce 2014 jako čtrnáctého v pořadí, je to návrat domů. Kdysi se zdálo, že je Čech na dobré cestě stát se pevnou součástí první útočné šestky v sestavě Capitals, když zaznamenal sezony, ve kterých nastřílel 24 a 25 gólů. V další sezóně se s ním ale Washington rozhodl rozloučit a v roce 2021 ho vyměnil do Red Wings jako součást balíčku, který jim vynesl Anthonyho Manthu.

V minulém ročníku odehrál Vrána za St. Louis 21 zápasů, ve kterých si připsal dva góly, čtyři asistence a devět hitů, přičemž na ledě strávil v průměru 12 minut.

Co od zkoušky čekat? Portál CBS SPort předpovídá, že před nadcházející sezonou bude Vrána pravděpodobně muset překonat Michaela Sgarbossu nebo Sonnyho Milana, aby si zajistil trvalou smlouvu v NHL. Zmiňuje přitom, že i dvoucestný kontrakt by mohl být možností, pokud by Vrána byl ochoten jít touto cestou.

